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Эксперт: ограничение числа кандидатов на пост главы РАН упорядочит систему выборов

Наука
9 июня, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов отметил, что если выдвигаются только три кандидата, то они могут лучше проработать предвыборные программы

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Общее собрание Российской академии наук

Общее собрание Российской академии наук

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Законодательная инициатива, направленная на ограничение числа претендентов на пост президента Российской академии наук (РАН) до трех человек, поможет упорядочить системы выборов, а также сократит возможности для манипуляций. Об этом заявил ТАСС декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов.

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"Что касается этой инициативы, то она направлена на упорядочение системы выборов президента, поскольку в рамках выборного процесса, когда выдвигается огромное количество кандидатов, я, как специалист по выборам в прошлом, знаю, что появляются возможности для манипуляций всякого рода", - прокомментировал Шутов законопроект, внесенный депутатами "Единой России".

По его мнению, если выдвигаются только три кандидата, они могут лучше проработать предвыборные программы, а РАН имеет возможность провести больше встреч отделений с претендентами на пост президента.

"Если более трех кандидатов, то появляются возможности для блокировки нескольких кандидатов против наиболее сильного, имеющего наибольшую поддержку в академическом сообществе. Распыляются голоса, начинается торг", - уверен Шутов.

Эксперт подчеркивает, что эту инициативу надо широко обсудить в Госдуме и РАН. Процедура рассмотрения законопроектов в Госдуме предусматривает три чтения, в ходе которых тоже можно взвесить все "за" и "против", добавил он.

Выборы президента РАН

Группа депутатов от "Единой России" 6 июня внесла в нижнюю палату законопроект, предусматривающий, помимо прочего, ограничение числа кандидатов на пост президента РАН до трех человек, а также предложение согласовывать кандидатуры претендентов с правительством. Также депутаты предложили избирать президента РАН простым большинством голосов, а не двумя третями. Утверждать его, по замыслу авторов законопроекта, будет президент.

Вечером в тот же день несколько десятков академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН поставили подписи под письмом, которое собирались направить президенту РФ, в Совфед и Госдуму. В документе ученые выразили протест против согласования претендентов на пост президента РАН в правительстве и ограничения кандидатур. 

На сегодняшний день в Академии наук насчитывается 917 академиков, 1139 членов-корреспондентов и 493 профессора. С обращением к президенту выступили 30 человек. 

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