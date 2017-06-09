Эксперты: согласование кандидатур на пост главы РАН в правительстве необходимо

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Согласование кандидатур на пост президента Российской академии наук (РАН) с правительством необходимо. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС академики и члены-корреспонденты академии.

"Это (согласовывать кандидатуры на пост президента РАН с правительством - прим. ТАСС) необходимо делать. Давайте представим, что выиграл человек, который не устраивает ни президента, ни правительство. Как он будет работать? Согласование, кончено, необходимо, и оно в том или ином виде всегда было", - сказал в беседе с ТАСС вице-президент РАН, член-корреспондент Виктор Иванов.

Член президиума РАН, академик Геннадий Месяц также заявил о необходимости согласовывать кандидатов в президенты РАН с правительством, но подчеркнул, что выступает против ограничения числа претендентов на этот пост до трех человек. С ним солидарен вице-президент РАН, директор Института космических исследований, академик Лев Зеленый.

"В новой норме закона есть согласование с правительством. Это разумно, потому что это государственная академия наук, она финансируется Российской Федерацией. Правительство должно быть согласно с теми будущими кандидатами в президенты. Но совершенно бессмысленно ограничивать их тремя... Все претенденты - это достойные люди, сильные ученые, имеющие богатый опыт управления", - отметил Зеленый.

Законопроект от членов РАН

Главный ученый секретарь РАН, академик Михаил Пальцев подчеркнул, что ограничение числа претендентов на пост президента академии идет от традиции выборов директоров институтов.

"Три человека - это сложившаяся практика выборов ректоров, директоров институтов. Ученый совет выдвигает несколько кандидатов, они рассматриваются на специальных кадровых комиссиях учредителей - это делает, как правило, министерство. А потом за рекомендуемые кандидатуры голосует ученый совет. Практика сложившаяся, ничего нового, неожиданного нет, я думаю, надо дождаться решения законодателей", - сказал Пальцев.

Академик подчеркнул, что обсуждаемый законопроект в Госдуму внесли, в частности, академики РАН. На этот факт также обратил внимание и директор Научно-исследовательского института биомедицинской химии имени Ореховича, академик Андрей Лисица. По его мнению, раз законодательная инициатива исходила от членов самой Российской академии наук, следовательно, такое количество кандидатов на пост президента подходит РАН.

"Это (ограничение числа претендентов на пост президента РАН до трех человек - прим. ТАСС) совершенно не имеет значения. Я так понимаю, что (ограничение) до трех человек - это предложение от академии наук, (Геннадия) Онищенко - академик РАН. Сколько академии нужно кандидатов, столько, я уверен, и проставят. Депутаты, я думаю, совершенно далеки от того, чтобы ограничивать", - сказал ТАСС Лисица.

Чрезмерная шумиха

Заместитель директора ИМЭМО РАН имени Примакова, член- корреспондент РАН Федор Войтоловский считает, что вокруг этой законодательной инициативы и последовавшего за ней письма более 30 членов РАН президенту России, в Совфед и Госдуму, поднялось слишком много шума.

"Излишняя напряженность вокруг нового закона о выборах преувеличивает драматургию момента. Потому что есть реальная проблема... Дальше возникает внесение изменений в закон о выборах президента РАН, и вокруг него начинается какая-то шумиха. Намного важнее, какие стратегические цели развития академии предложат кандидаты на пост президента РАН", - говорит Войтоловский.

Он считает важным, чтобы все кандидаты в президенты РАН смогли участвовать в выборах и быть избранными, а также не ущемлялась академическая свобода.

Законопроект и письмо академиков

Группа депутатов от "Единой России" 6 июня внесла в нижнюю палату законопроект, предусматривающий, помимо прочего, ограничение числа кандидатов на пост президента РАН до трех человек, а также предложение согласовывать кандидатуры претендентов с правительством. Также депутаты предложили избирать президента РАН простым большинством голосов, а не двумя третями. Утверждать его, по замыслу авторов законопроекта, будет президент.

Вечером в тот же день несколько десятков академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН поставили подписи под письмом, которое собирались направить президенту РФ, в Совфед и Госдуму. В документе ученые выразили протест против согласования претендентов на пост президента РАН в правительстве и ограничения числа кандидатур.