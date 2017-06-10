Саркофаг мумии древнеегипетской певицы может находиться в Ватикане

КАИР, 10 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Международная группа ученых смогла идентифицировать египетскую мумию, которая на протяжении долгих лет демонстрировалась в одном из музеев Иерусалима. Причем открытием для специалистов стало не только имя и род деятельности мумифицированной египтянки, но и то, что ее внешний саркофаг с большой долей вероятности находится в Ватикане, сообщает газета El-Youm El-Sabaa.

Исследование мумии, а также небольшого деревянного саркофага, в котором она находилась, продолжалось более года. Экспертам удалось выяснить, что это останки женщины, которая жила в Верхнем Египте около 3 тыс. лет назад. Судя по сохранившимся иероглифическим надписям, эта уроженка долины реки Нил по имени Гадмут была певицей и танцовщицей. Свои представления она давала перед жрецами и ближайшим окружением фараона в одном их храмов бога Солнца - Амона, царя богов и покровителя древнеегипетских правителей.

Гадмут являлась представительницей высшей касты танцовщиц, а потому была удостоена почести быть захороненной по "первому разряду", а ее мумию полагалось укладывать не в один, а несколько саркофагов, что позволяло максимально сохранить тело певицы. Это, по верованиям древних египтян, давало бы ей возможность танцевать и петь для фараонов, переселившихся в другой мир, а также для самих богов.

При доскональном обследовании мумии Гадмут выяснилось, что саркофаг значительно больших размеров, на котором древнеегипетскими иероглифическими письменами обозначено то же самое имя, находится в музее Ватикана. Объяснение этому факту оказалось достаточно прозаичным. В XIX веке в Европе зарождались увлечение и мода "на все египетское". Предприниматели того времени, скупая за бесценок древние артефакты на территории Египта, перепродавали их "коллекционерам" Старого Света. А для того, чтобы многократно увеличить свою награду за разграбление страны и контрабанду, они разделяли большинство предметов на несколько частей, продавая их затем по отдельности. Так, например, у любителя древностей в Париже, вполне могла появиться голова статуи божества Беса, ответственного в Древнем Египте за удачное деторождение, а в Амстердаме - совсем другая часть его тела.

В ближайшее время специалисты, занимавшиеся идентификацией личности Гадмут, отправятся в Ватикан, где намерены провести дополнительное исследование находящегося там саркофага и убедиться в истинности своих предположений.