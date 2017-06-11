Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Турции найдена древняя дрель возрастом 7,5 тыс. лет

Наука
11 июня, 19:53 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

Ученые обнаружили артефакт во время раскопок в кургане Актопраклык в северо-западной провинции Бурса

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 11 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турецкие археологи нашли древнюю дрель возрастом 7,5 тысяч лет. Как отмечает Анатолийское агентство, ученые обнаружили ее во время раскопок в кургане Актопраклык в северо-западной провинции Бурса.

Археологические работы ведутся в этом районе с 2004 года, а все найденные артефакты передаются в археологический парк-музей под открытым небом, в котором экспонаты знакомят посетителей с образом жизни древних людей эпох неолита и халколита.

Находка археологов представляет собой небольшую палку, на конце которой при помощи веревки прикреплен кремниевый камень. Выбор в пользу такого камня обусловлен тем, что кремень является самым твердым и жестким из природных камней. Наконечнику дрели при отесывании специально придавали продолговатую форму пули для повышения разрушающего действия.

"Мы уверены, что подобные кремневые камни являются своего рода битами, которые вставляются в современные дрели и шуруповерты", - подчеркнул профессор Неджми Карул, сотрудник факультета археологии Стамбульского университета и глава раскопок в Актопраклык.

После успешных испытаний древнего инструмента ученые пришли к выводу, что он использовался для создания различных украшений. "Будучи очень твердым минералом, кремень позволял сверлить и дерево, и другие камни, - рассказал Карул. - Более того, подобные дрели применялись в изготовлении бусин, которые были также найдены в Актопраклык".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЕК получила мандат на переговоры по "Северному потоку" в спецрежиме
2
Кадыров назвал заявление Госдепа о бойце Амриеве попыткой задеть Россию
3
Из Сочи в Крым: "Князь Владимир" выходит в первый круиз
4
Украина планирует с 2022 года начать импорт газа из Норвегии
5
Генпрокуратура Ливии: сын Каддафи осужден и подлежит аресту
6
Венгерский депутат: Украина развалится из-за отсутствия автономии у этнических меньшинств
7
В США умер киноактер Олег Видов
Темы дня
Загрузка...
Реклама