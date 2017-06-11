В Турции найдена древняя дрель возрастом 7,5 тыс. лет

АНКАРА, 11 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турецкие археологи нашли древнюю дрель возрастом 7,5 тысяч лет. Как отмечает Анатолийское агентство, ученые обнаружили ее во время раскопок в кургане Актопраклык в северо-западной провинции Бурса.

Археологические работы ведутся в этом районе с 2004 года, а все найденные артефакты передаются в археологический парк-музей под открытым небом, в котором экспонаты знакомят посетителей с образом жизни древних людей эпох неолита и халколита.

Находка археологов представляет собой небольшую палку, на конце которой при помощи веревки прикреплен кремниевый камень. Выбор в пользу такого камня обусловлен тем, что кремень является самым твердым и жестким из природных камней. Наконечнику дрели при отесывании специально придавали продолговатую форму пули для повышения разрушающего действия.

"Мы уверены, что подобные кремневые камни являются своего рода битами, которые вставляются в современные дрели и шуруповерты", - подчеркнул профессор Неджми Карул, сотрудник факультета археологии Стамбульского университета и глава раскопок в Актопраклык.

После успешных испытаний древнего инструмента ученые пришли к выводу, что он использовался для создания различных украшений. "Будучи очень твердым минералом, кремень позволял сверлить и дерево, и другие камни, - рассказал Карул. - Более того, подобные дрели применялись в изготовлении бусин, которые были также найдены в Актопраклык".