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Козлов: государство всегда поддерживало РАН, эта традиция должна сохраняться

Наука
12 июня, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

По словам академика, государство всегда участвовало в делах РАН, в формировании ее облика, а также поддерживало исследования

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Государство всегда поддерживало Российскую академию наук, принимало участие в ее жизни, и такая традиция должна сохраниться и впредь. Такое мнение высказал журналистам исполняющий обязанности президента РАН академик Валерий Козлов.

"Российская академия наук является государственной, даже ее нормативно-правовой статус - это федеральное государственное бюджетное учреждение", - отметил он. Но дело даже не в этом, а в том, что так исторически сложилось", - считает Козлов.

"Конечно, государство участвовало в делах РАН, в формировании ее облика, государство всегда поддерживало РАН и ее исследования", - напомнил академик. "Мне кажется, это главная традиция, которая, как мы рассчитываем, будет сохранена", - добавил он.

Это мнение поддержал и ректор МГУ Виктор Садовничий, который в 2008-2013 гг занимал пост вице-президента РАН. "Всякое государство заботится о своей науке", - сказал он. "Есть разные вопросы", - пояснил Садовничий. "Научную политику, конечно, вырабатывают ученые, это направление должно быть свободно, только так можно добиться прогресса, а все остальные вопросы, связанные с жизнью РАН, - тут всегда государство помогает",- отметил он.

Ранее ряд академиков РАН выступили с критикой предложенных изменений в порядке выборов президента РАН, в частности ограничения числа кандидатов на пост президента РАН до трех человек, а также предложения согласовывать кандидатуры претендентов с правительством.

Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако были перенесены на осень 2017 года. Это произошло после того, как все три претендента сняли свои кандидатуры.

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Козлов, Валерий Васильевич
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