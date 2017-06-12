Лауреат госпремии: достижения медицинской науки России признаны во всем мире

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российская медицинская наука в последнее десятилетие лидирует в прорывных технологиях, ее достижения признаны во всем мире. Об этом сообщил лауреат Государственной премии 2016 года, заместитель директора по научно-экспериментальной работе Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Евгений Покушалов.
"За последнее десятилетие прорыв в мировой медицинской науке происходит именно из России. Достижения наших ученых клиницистов признаны во всем мире, а особенно отрадно, что заслуги нашей научной школы в первую очередь высоко оценены на Родине", - сказал Покушалов на торжественной церемонии вручения премий, которая прошла 12 июня в Кремле.
Он отметил , что для России медицинская наука стала такой же "передовой стратегической отраслью, как сильная профессиональная армия и развитая диверсифицированная экономика".
"Эту награду я бы хотел адресовать молодым специалистам нашего центра, вообще всем молодым кадрам российской медицинской науки. Высокая государственная оценка - тот самый крепкий гарант того, что они избрали верный путь служения науке", - добавил ученый.
Другой лауреат госпремии, директор Института хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили напомнил, что ведущие аритмологические научные школы Москвы и Новосибирска посвятили разработке новых технологий в диагностике и лечении заболевания сердца более 20 лет. Он подчеркнул, что, помимо медиков, в этих исследованиях участвовали инженеры, биофизики, математики и программисты.
"Наш проект и его реализация - это пример трансляционной медицины, который полностью реализован в нашей стране", - сказал Ревишвили.