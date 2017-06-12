Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лауреат госпремии: достижения медицинской науки России признаны во всем мире

Наука
12 июня, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Евгений Покушалов отметил, что за последние 10 лет прорыв в мировой медицинской науке происходит именно из России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Российская медицинская наука в последнее десятилетие лидирует в прорывных технологиях, ее достижения признаны во всем мире. Об этом сообщил лауреат Государственной премии 2016 года, заместитель директора по научно-экспериментальной работе Сибирского федерального биомедицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина Евгений Покушалов.

"За последнее десятилетие прорыв в мировой медицинской науке происходит именно из России. Достижения наших ученых клиницистов признаны во всем мире, а особенно отрадно, что заслуги нашей научной школы в первую очередь высоко оценены на Родине", - сказал Покушалов на торжественной церемонии вручения премий, которая прошла 12 июня в Кремле.

Он отметил , что для России медицинская наука стала такой же "передовой стратегической отраслью, как сильная профессиональная армия и развитая диверсифицированная экономика".

"Эту награду я бы хотел адресовать молодым специалистам нашего центра, вообще всем молодым кадрам российской медицинской науки. Высокая государственная оценка - тот самый крепкий гарант того, что они избрали верный путь служения науке", - добавил ученый.

Другой лауреат госпремии, директор Института хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили напомнил, что ведущие аритмологические научные школы Москвы и Новосибирска посвятили разработке новых технологий в диагностике и лечении заболевания сердца более 20 лет. Он подчеркнул, что, помимо медиков, в этих исследованиях участвовали инженеры, биофизики, математики и программисты.

"Наш проект и его реализация - это пример трансляционной медицины, который полностью реализован в нашей стране", - сказал Ревишвили.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Анталье погибла семилетняя девочка из России
2
Жители Пуэрто-Рико высказались за превращение архипелага в американский штат
3
Пропавшего на Урале четырехлетнего ребенка ищут более 150 спасателей
4
Сенатор: США облекут в форму закона новые санкции в отношении РФ
5
Климкин: россияне должны предварительно информировать о намерении посетить Украину
6
Минздрав Забайкалья опубликовал предварительный список пострадавших в ДТП с паломниками
7
"КамАЗ" упал в Москву-реку на северо-западе столицы
Темы дня
Загрузка...
Реклама