Хабаровские ученые пройдут на катерах маршрутом Пржевальского по Уссури

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ХАБАРОВСК, 13 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Экспедиция, приуроченная к 150-летию первого 23-дневного путешествия русского исследователя Николая Пржевальского, пройдет его маршрутом от села Казакевичево (Хабаровский край) по Уссури до озера Ханка (Приморье). Об этом во вторник сообщила пресс-служба объединенной дирекции заповедников "Заповедное Приамурье".
"Экспедиция носит не только научный и краеведческий характер, но и просветительский: останавливаясь по пути в населенных пунктах будем рассказывать о столетии заповедной системы, о первоисследователях Дальнего Востока, включая их идеи о необходимости введения заповедных мест", - приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции и ее инициатора, директора "Заповедного Приамурья" Владимира Андронова.
Из пограничного села Казакевичево в Хабаровском крае, откуда уходил знаменитый путешественник, отчалили два катера под флагами экспедиции. Повторить путь, пройденный Пржевальским, решили члены Русского географического общества - сотрудники "Заповедного Приамурья", Института водных и экологических проблем (ИВЭП) ДВО РАН и Амурского отделения Всемирного фонда дикой природы.
"Знаменательно, что Год особо охраняемых природных территорий совпал с юбилеем той первой экспедиции будущего всемирно известного путешественника. В течение нашего плавания постараемся пройти как можно больше мест, где он останавливался и собрать интересные материалы", - рассказал ведущий научный сотрудник ИВЭП ДВО РАН Владимир Шестеркин.
Итогом экспедиции станет видеофильм и сборник материалов по гидрологии, орнитофауне и лесным формациям. "Широкомасштабные исследовательские работы на Уссури со времен Н.М. Пржевальского практически не проводились", - отметил доктор географических наук, председатель краевого отделения Русского географического общества Алексей Махинов.
150 лет назад состоялось 23-дневное путешествие Н.И. Пржевальского по Уссури до озера Ханка. Это была его первая экспедиция, предваряющая все последующие. Итогом дальневосточных двухлетних исследований стали сочинения "Об инородческом населении в южной части Приамурской области" и "Путешествие в Уссурийском крае", а также коллекция почти 300 видов растений, птиц, причем многие из них на Уссури были обнаружены впервые. За проделанную работу Русское географическое общество наградило Пржевальского серебряной медалью.