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Южнокорейские ученые научились управлять лабораторной мышью при помощи мозговых волн

Наука
13 июня, 11:18 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

В ходе эксперимента человеку на голову надевался прибор, считывающий его мозговые волны и передающий их в схожий аппарат, установленный на подопытной мыши, находящейся в лабиринте

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© EPA/IEMM MUENSTER

СЕУЛ, 13 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Ученые Республики Корея разработали технологию, которая позволяет управлять животными посредством мозговых волн. Об этом сообщает во вторник агентство Yonhap.

В ходе эксперимента человеку на голову надевался прибор, считывающий его мозговые волны и передающий их в схожий аппарат, установленный на подопытной мыши, находящейся в лабиринте. Мышь начинала двигаться по лабиринту в соответствии с ментальным "приказом" человека.

"Мозговые волны человека преобразовывались в электросигнал, воздействуя на определенные участки мозга мыши", - отмечает агентство.

Технология была разработана учеными факультета системной биотехнологии Пхоханского университета науки и технологий. По словам исследователей, она может быть использована для лечения людей с поврежденным мозгом или нервными окончаниями.

Мозговыми волнами упрощенно называют нейронную активность, имеющую отчасти электрическую природу. Данные сигналы можно записать с помощью электроэнцефалографа. Это медицинский электроизмерительный прибор, с помощью которого измеряют и регистрируют разность потенциалов между точками головного мозга, располагающимися в глубине или на его поверхности.

Образование и колебание потенциалов головного мозга является результатом физико-химических процессов, лежащих в основе обмена веществ в нервной ткани, перемещение положительных и отрицательных ионов. Одни из этих процессов протекают медленно, другие совершаются циклически и с большой частотой. По сути источники потенциалов - это скопление клеток с их многочисленными отростками.

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