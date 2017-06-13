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Томские ученые создали устойчивого к ядам и радиации робота-разведчика для Арктики

Наука
13 июня, 15:43 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 13, июня. /ТАСС

Устройство предназначено для оценки потенциальной опасности зараженных объектов и территорий

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© Томский государственный университет

ТОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Ученые Томского госуниверситета (ТГУ) создали робота для исследования зараженных территорий, в том числе в Арктике. Устройством уже заинтересовались газодобывающие компании и силовики, сообщили в пресс-службе вуза.

"Робот предназначен для оценки потенциальной опасности различных объектов и территорий. Наличие газоанализатора и другой измерительной аппаратуры позволяет проводить экспресс-анализ, определять качественный и количественный состав смесей в воздухе, идентифицировать различные опасные вещества, включая взрывчатые", - привели в пресс-службе слова руководителя международной лаборатории систем технического зрения Владимира Сырямкина.

По его словам, робот способен проводить видеосъемку исследуемых объектов, в том числе в инфракрасном диапазоне, то есть "видеть" в темноте. При необходимости робот расставляет метки, которые видны на цифровой карте, производит отбор проб почвы, снега, воды и других параметров. Разработанное в Томске программное обеспечение позволяет роботу работать как под управлением оператора, так и автономно. С помощью навигационных систем он определяет свое местоположение и сообщает о нем инженеру.

"Робот обладает высокой проходимостью, он одинаково легко может передвигаться по разным поверхностям - земле, снегу, льду. Поэтому автоматизированная платформа может с успехом применяться, например, в Арктике для проведения научных исследований и решения промышленных задач", - отметили ТГУ.

Как уточняют в вузе, к разработке уже проявили внимание газодобывающие компании, МЧС и ряд других потенциальных клиентов. Изобретение ученых ТГУ защищено двумя патентами, еще три патента находятся в стадии оформления.

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