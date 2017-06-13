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Козлов: кабмин может консультироваться с РАН при согласовании кандидатов на пост ее главы

Наука
13 июня, 16:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

При этом ограничение по количеству участвующих в выборах кандидатов до трех может быть отменено, считает академик

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Исполняющий обязанности президента РАН, академик Валерий Козлов

Исполняющий обязанности президента РАН, академик Валерий Козлов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство России может консультироваться с руководством Российской академии наук во время согласования того или иного претендента на пост президента РАН. Об этом во вторник журналистам сообщил исполняющий обязанности президента РАН, академик Валерий Козлов.

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"Эта норма (согласование кандидатур на пост президента РАН - прим. ТАСС) действительно вызывает вопросы и ограничивает возможности правительства по согласованию. Как я полагаю, согласование предполагает консультации правительства с собственно Российской академией наук, с президиумом РАН, руководителями Академии. Я думаю, мы этот процесс вместе пройдем", - сказал Козлов.

При этом ограничение по количеству участвующих в выборах кандидатов до трех может быть отменено, считает академик.

"Уже в разговорах с руководством разного уровня я уже давно сообщил, что этот момент (ограничение до трех числа кандидатов на пост президента РАН - прим. ТАСС) напрягает наше академическое сообщество. Думаю, надо как-то это напряжение снять. Коллеги, думаю, у нас будут еще возможности высказать свою точку зрения на других уровнях", - отметил Козлов.

Группа депутатов от "Единой России" 6 июня внесла в нижнюю палату законопроект, предусматривающий, помимо прочего, ограничение числа кандидатов на пост президента РАН до трех человек, а также предложение согласовывать кандидатуры претендентов с правительством. Также депутаты предложили избирать президента РАН простым большинством голосов, а не двумя третями. Утверждать его, по замыслу авторов законопроекта, будет президент. Более 30 академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН в тот же день поставили подпись под письмом в Госдуму, Совфед и президенту против ограничения числа кандидатов и согласования их с правительством.

Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако Общее собрание РАН 20 марта проголосовало за их перенос на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры. Выборы президента РАН запланированы на 27 сентября 2017 года.

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