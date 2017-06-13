Археологи обнаружили на Урале поселение времен железного века

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области в ходе раскопок обнаружили под городом Невьянском (Свердловская область) ранее неизвестный объект археологического наследия - "Селище Быньга II" X-IV вв. до н. э. Об этом сообщили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия региона.
"В процессе проведения археологических исследований в Невьянском городском округе, в километре к северо-западу от поселка Ударник, на левом берегу реки Ближняя Быньга выявлен объект археологического наследия, датируемый эпохой поздней бронзы - раннего железного века (X - IV вв. до н. э.), "Селище Быньга II", - сообщили там.
По данным управления, площадь древнего поселения составляет 1836,7 кв. м, мощность культурного слоя - до 40 см. "Найдены фрагменты стенок керамических сосудов гамаюнской культуры эпохи поздней бронзы - раннего железного века", - отметили в ведомстве.
Специалисты управления пояснили, что на ранних этапах носителями гамаюнской культуры были таежные охотники и рыболовы, на поздних - в Среднем и Южном Зауралье ее представители овладели навыками разведения лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, обработки меди и бронзы, познакомились с орудиями из железа. "Гамаюнская культура явилась одним из компонентов в сложении культур горнолесного Урала и Приуралья раннего железного века", - уточнили они.
"Селище Быньга II" включено в "Перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области" и теперь подлежит государственной охране, добавили в управлении.