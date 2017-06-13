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Ученые: соцсети способны ускорить процесс расшифровки инопланетных сигналов

Наука
13 июня, 18:26 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 13, июня. /ТАСС

Астрофизик Рене Хеллер создал аудиосообщение, имитирующее возможное послание от инопланетян, и выложил его в Facebook и Twitter. Пользователи расшифровали его полностью чуть более чем за месяц

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© Sean Gallup/Getty Images

БЕРЛИН, 13 июня. /ТАСС/. Немецкие ученые выявили возможность декодирования сообщений инопланетных цивилизаций посредством социальных сетей. В рамках эксперимента, проведенного астрофизиком Рене Хеллером из Института исследований Солнечной системы Общества Макса Планка (Геттинген, Германия), было установлено, что социальные сети позволяют быстрее расшифровывать закодированные сообщения, чем привлечение специалистов узкого профиля или использование компьютерных программ. Об этом сообщается в научном журнале Technology Review.

Хеллер искусственно создал аудиосообщение, имитирующее возможное послание от инопланетян, и опубликовал его в Facebook и Twitter, призывая мир расшифровать его. Астрофизик предложил пользователям социальных сетей представить, что Земля получила сигнал, состоящий из серии радиоимпульсов, посланных с источника, удаленного от Земли на расстояние примерно в 50 световых лет.

При создании сообщения Хеллер использовал методы, используемые при передаче сигналов с Земли в космос. Сообщение представляло собой числовую последовательность, содержащую около двух миллионов нулей и единиц.

Из 300 ответов, полученных ученым от пользователей соцсетей, 66 оказались верными. Половина из приславших правильные варианты решили головоломку самостоятельно, остальные же варианты были найдены коллективно или в ходе дискуссий. Всего же на расшифровку сообщения у пользователей соцсетей ушло немногом более месяца.

По словам Хеллера, человечество до сих пор еще не получило ни одного сообщения от представителей разумных внеземных цивилизаций. По крайней мере никаких официальных подтверждений этому пока нет.

"Кто знает, каким способом инопланетяне попробуют связаться с нами, - говорит Хеллер. - Но этот эксперимент ясно показал, что широкая общественность может помочь расшифровать сообщение, если мы когда-либо осознаем, что получили его".

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