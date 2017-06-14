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Ученые продолжат в 2017 г. раскопки могильника на Ямале, где были найдены мумии XIII века

Наука
14 июня, 11:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июня. /ТАСС

Всего на территории комплекса "Зеленый Яр" найдено более 30 захоронений и 12 мумий

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Российские ученые продолжат в этом году раскопки на территории археологического комплекса "Зеленый Яр" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где ранее были обнаружены мумифицированные останки людей XIII века. Об этом сообщили в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.

"Сотрудники центра открывают полевой сезон, одна из экспедиций продолжит антрополого-археологические исследования уникального комплекса памятников "Зеленый Яр". Ученые планируют продолжить начатые в прошлые годы раскопы, а также установить окончательные границы памятника. Руководитель экспедиции Александр Гусев выдвинул предположение, что некрополь представлял собой захоронение средневековой элиты, в котором 90% погребений составляли мужские захоронения и странным образом сочетающиеся с ними детские", - говорится в сообщении.

По словам заведующей сектором археологии Научного центра изучения Арктики Натальи Федоровой, в ЯНАО насчитывается более 500 археологических памятников.

"Они являются единственным источником знаний о древней и средневековой истории региона, так как более или менее подробные письменные источники для территории севера Западной Сибири появились лишь в XVIII веке", - отметила она.

Археологический комплекс "Зеленый Яр" расположен на пойменном острове вблизи поселка Зеленый Яр (ЯНАО) и состоит из двух могильников - VIII-IX вв. и XIII в.

Всего на территории комплекса найдено более 30 захоронений и 12 мумий, в основном мужчин и детей. В 2000 году здесь была обнаружена мумия мужчины-воина, а в 2015 году - берестяной кокон длиной 1,3 м и шириной около 30 см, в котором обнаружили мумию мальчика, предположительно 6-7 лет.

Во время полевого сезона 2016 года в "Зеленом Яру" археологи вскрыли еще девять захоронений, теперь ученые проводят экспертизы для установления пола, причин смерти людей и их рациона.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В его составе работают отделы регионоведения, археологии и этнологии, экологического мониторинга и биомедицинских технологий.

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