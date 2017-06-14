Ученые продолжат в 2017 г. раскопки могильника на Ямале, где были найдены мумии XIII века

Сборная России по футболу проводит открытую тренировку в полном составе в МосквеСпорт 14 июня, 11:41
Ирландская свадьба: смогут ли британские консерваторы договориться с юнионистамиМеждународная панорама 14 июня, 11:30
Mazda отзывает в России более 4,5 тыс. автомобилейЭкономика и бизнес 14 июня, 11:24
В Совете Федерации создана комиссия по защите госсуверенитета РоссииПолитика 14 июня, 11:16
Каспарайтис и Николишин стали ассистентами Христича в хоккейном клубе "Эдинбург"Спорт 14 июня, 11:15
В Приморье стартует программа создания резервной популяции леопардовВ стране 14 июня, 11:11
МЭА понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2017 годуЭкономика и бизнес 14 июня, 11:11
Автобус довезет гостей Кубка конфедераций из Пулково до центра ПетербургаСпорт 14 июня, 11:05
"Тихий подвиг" во имя других: 10 вопросов о донорствеОбщество 14 июня, 11:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Российские ученые продолжат в этом году раскопки на территории археологического комплекса "Зеленый Яр" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где ранее были обнаружены мумифицированные останки людей XIII века. Об этом сообщили в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.
"Сотрудники центра открывают полевой сезон, одна из экспедиций продолжит антрополого-археологические исследования уникального комплекса памятников "Зеленый Яр". Ученые планируют продолжить начатые в прошлые годы раскопы, а также установить окончательные границы памятника. Руководитель экспедиции Александр Гусев выдвинул предположение, что некрополь представлял собой захоронение средневековой элиты, в котором 90% погребений составляли мужские захоронения и странным образом сочетающиеся с ними детские", - говорится в сообщении.
По словам заведующей сектором археологии Научного центра изучения Арктики Натальи Федоровой, в ЯНАО насчитывается более 500 археологических памятников.
"Они являются единственным источником знаний о древней и средневековой истории региона, так как более или менее подробные письменные источники для территории севера Западной Сибири появились лишь в XVIII веке", - отметила она.
Археологический комплекс "Зеленый Яр" расположен на пойменном острове вблизи поселка Зеленый Яр (ЯНАО) и состоит из двух могильников - VIII-IX вв. и XIII в.
Всего на территории комплекса найдено более 30 захоронений и 12 мумий, в основном мужчин и детей. В 2000 году здесь была обнаружена мумия мужчины-воина, а в 2015 году - берестяной кокон длиной 1,3 м и шириной около 30 см, в котором обнаружили мумию мальчика, предположительно 6-7 лет.
Во время полевого сезона 2016 года в "Зеленом Яру" археологи вскрыли еще девять захоронений, теперь ученые проводят экспертизы для установления пола, причин смерти людей и их рациона.
Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В его составе работают отделы регионоведения, археологии и этнологии, экологического мониторинга и биомедицинских технологий.