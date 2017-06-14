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Ученые исследуют древнее поселение под Салехардом, где были найдены артефакты эпохи бронзы

Наука
14 июня, 10:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июня. /ТАСС

Поселение было открыто ямальскими археологами в 2009 году, археологи предполагают, что памятник был заселен в разные периоды

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Российские ученые приступят в июле этого года к исследованию древнего поселения в окрестностях Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), где ранее были найдены фрагменты керамических сосудов эпохи бронзы. Об этом сообщили в пресс-службе Научного центра изучения Арктики.

"В июле этого года группа, возглавляемая старшим научным сотрудником сектора археологии, кандидатом исторических наук Ольгой Тупахиной, приступит к изучению поселения Салехард-4, расположенного в устье реки Полуй в нескольких километрах от окружной столицы (Салехарда - прим. ТАСС). Здесь ученые ожидают обнаружить немало интересных археологических находок, проливающих свет на древнюю историю региона", - говорится в сообщении.

Поселение относится к эпохе бронзы, оно было открыто ямальскими археологами в 2009 году. "Найденные фрагменты керамических сосудов эпохи бронзы и средневековья, одно каменное орудие эпохи бронзы дали археологам основания предполагать, что памятник был заселен в разные периоды", - уточнили в пресс-службе.

Еще одна экспедиция под руководством старшего научного сотрудника Андрея Плеханова проведет раскопки на памятнике Нгарка-Едетаяха-1 в Ямальском районе ЯНАО. "Памятник, по предварительным данным, относится к VII-IX векам. Культурный слой памятника насыщен фрагментами керамики, каких в ямальской тундре встречается мало, что послужило основанием для начала археологических исследований на нем в этом году", - отметили в пресс-службе.

Научный центр изучения Арктики создан в 2010 году. В настоящее время в его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических исследований, медицинских исследований и эколого-биологических исследований.

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