Ученые ДВФУ обнаружили на дне бухты Золотой Рог во Владивостоке семь затонувших кораблей

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Семь затонувших кораблей лежат на дне бухты Золотой Рог, которая расположена в центральной части Владивостока. Такой вывод сделали ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) после исследований бухты подводными аппаратами и приборами, сообщил ТАСС руководитель работ по госконтракту "Разработка программы по ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог", замдиректора Инженерной школы ДВФУ Валерий Петухов.

"В результате геомагнитной съемки на дне бухты было выявлено семь крупных магнитных аномалии с линейными размерами от 10-15 до 45-50 метров. Водолазное обследование показало, что это затонувшие плавсредства (буксиры, плашкоут, катера) частично занесенные илом, частично возвышающиеся над дном", - сказал он.

Ученые пока не уточняют, когда и при каких обстоятельствах затонули эти суда. Они отмечают, что непосредственной экологической угрозы в настоящее время затонувшие корабли не представляют.

"Тем не менее, мы предполагаем предложить мероприятия по их подъему и утилизации. И во время процесса подъема необходимо будет предусмотреть меры безопасности, препятствующие разливу остатков топлива, которое может содержаться в этих плавсредствах", - отметил руководитель работ, подчеркнув, что в настоящий момент ученые ДВФУ изучают мировой опыт подъема затонувших кораблей, чтобы выполнить эти работы в будущем.

Программа очистки Золотого Рога

Ранее сообщалось, что специалисты ДВФУ и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) в рамках госконтракта "Разработка программы по ликвидации накопленного экологического ущерба в бухте Золотой Рог" начали работы по экологической уборке бухты Золотой Рог, в ходе которых им предстоит оценить загрязненность дна, выявить источники негативного воздействия и предложить технологии очистки дна и сточных вод.

Ученым предстоит обследовать площадь в 5,2 кв. км на глубинах до 28 м. Чтобы оценить загрязненность дна бухты, его обследуют с помощью многолучевого эхолота, который позволяет увидеть точный рельеф.

С помощью подводных роботов, магнитной съемки, бурения и отбора грунта ученые намерены определить точное местоположение всех затопленных объектов, состав, концентрации и объемы загрязненных грунтов. Одновременно группа специалистов проводит обследование причалов и береговой черты, чтобы выявить источники негативного воздействия. В результате будет подготовлена 3D-модель объектов накопленного экологического ущерба.

По данным ДВФУ, основным источником загрязнения являются сточные воды. В настоящее время в бухте находится порядка 25 млн кубометров загрязненного грунта. На втором этапе работ специалисты подготовят предложения по внедрению современных очистных сооружений на основных источниках загрязнений. Проект по очистке бухты Золотой Рог находится на личном контроле вице-премьера РФ, полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.