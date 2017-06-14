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Сеть из сейсмодатчиков для прогнозирования опасных природных явлений создана на Ямале

Наука
14 июня, 13:45 UTC+3 САБЕТТА /ЯНАО/ 14, июня. /ТАСС

Сейсмодатчики уже установлены в Бованенковском и Харасавэйском месторождениях, а также в районе поселка Сабетта

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© Архив Департамента по науке и инновациям ЯНАО

САБЕТТА /ЯНАО/, 14 июня. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будут развивать региональную систему сейсмического мониторинга. На территории округа уже установили несколько сейсмодатчиков, сообщил в среду губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин.

"Ни один промышленный проект на Ямале не реализуется без научного сопровождения, экологическая безопасность - приоритет. С Институтом проблем нефти и газа РАН, Геофизической службой РАН и Институтом криосферы Земли СО РАН развиваем региональную систему сейсмического мониторинга. Один из трех датчиков установлен здесь - на Сабетте", - сказал Кобылкин на заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

В окружном департаменте по науке и инновациям ТАСС уточнили, что также сейсмодатчики установлены в Бованенковском и Харасавэйском месторождениях - это районы, где ведется активное промышленное освоение. "Усилению регионального научного сегмента способствует развитие сотрудничества с нефтегазовым комплексом. Для проведения дорогостоящих исследований заключены соглашения с "Ямал СПГ", "Газпром добыча Надым", "Газпромтранс", - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО будет создана сеть сейсмодатчиков для прогнозирования возможных опасных природных явлений под землей, в том числе образование воронок. Одно устройство может бесперебойно анализировать сейсмические процессы в радиусе 200 км.

На территории автономного округа с 2014 года были найдены несколько воронок. Глубина самой известной воронки в районе Бованенковского месторождения - не менее 35 метров, диаметр - около 40 метров, на данный момент они полностью затоплены из-за дождевой воды, оттаявших мерзлых пород, льда и снега. Для изучения объектов российские ученые организуют специальные экспедиции.

В 2016 году на Ямале наблюдалась необычайно теплая для Крайнего Севера летняя погода, температура воздуха достигала 35 градусов. Аномальная жара привела к тому, что глубина сезонного протаивания в зоне вечной мерзлоты существенно больше, чем в прошлом, это привело к изменению рельефа тундры. Ранее директор департамента науки и инноваций региона Алексей Титовский сообщил ТАСС, что в 2017 году на научные исследования будет направлено более 63 млн рублей.

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