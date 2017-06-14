Американский журнал обнаружил плагиат в Нобелевской лекции Боба Дилана

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СТОКГОЛЬМ, 14 июня. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Американское сетевое издание Slate проанализировало Нобелевскую лекцию лауреата в области литературы Боба Дилана и пришло к неутешительному выводу, что отдельные ее фразы "позаимствованы" у интернет-портала SparkNotes, помогающего школьникам справиться с домашними заданиями.
Slate обратило внимание на то, что в части лекции Дилана, посвященной одному из его любимых произведений - роману Германа Мелвилла "Моби Дик" - в 20 из 78 предложений есть сходство с пересказом книги, размещенном на SparkNotes. Издание даже приводит таблицу, по которой можно проследить явное сходство между текстами.
Автор статьи в Slate обратился за комментарием к профессорам английского языка и литературы, некоторые из которых не усмотрели ничего "преступного" в лекции Дилана. Правда, один из них, Хуан Мартинес из Северо-Западного университета все же заявил, что если бы Дилан учился у него и подал работу с этими отрывками, он бы ее не принял.
Выступление с Нобелевской лекцией в течение шести месяцев после церемонии вручения премии (до 10 июня) - необходимое условие для получения лауреатом денежной составляющей премии в размере 8 млн крон (920 тыс. долларов). Издание обращает внимание на то, что речь Дилана была направлена в адрес Шведской академии незадолго до этого последнего срока, и предлагает поделиться частью полученной суммы с автором краткого содержания "Моби Дика" на SparkNotes.