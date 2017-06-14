Ученые Иркутска и Петербурга создадут карту геологических "опасностей" на Байкале

ИРКУТСК, 14 июня. /ТАСС/. Ученые из Иркутского технического университета (ИрНИТУ), Лимнологического института и Всероссийского научно-исследовательского геологического института (ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург) отправились на двух судах в экспедицию по Байкалу, чтобы в течение 10 дней собрать данные о газовых выбросах на дне Байкала и грязевых вулканах, и составить цифровую карту геологических процессов, влияющих на экосистему озера, сообщили в пресс-службе иркутского вуза.

"В западной части Байкала (в районе поселка Большой Голоустный - прим. ТАСС) обнаружена большая площадь газогидратных полей. Для того чтобы предотвратить опасное влияние углеводородов на экосистему озера, ученые ведут мониторинг и исследуют устойчивость газогидратного слоя. Ученые соберут данные о выбросах, чтобы составить цифровую карту района, а также проверят состояние грязевых вулканов", - говорится в сообщении.

Информация о состоянии дна озера будет собираться в том числе с помощью гидроакустического оборудования, созданного в ИрНИТУ.

Межрегиональная группа ученых уже составила подробную карту самого глубокого места Байкала (более 1,6 км - прим. ТАСС), исследовала часть озера в районе Селенги, где есть опасность размывания грунта, и продолжает работать над участком карты по северному Байкалу.