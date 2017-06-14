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Десятый Арктический конгресс социальных наук в 2020 году впервые пройдет в России

Наука
14 июня, 17:49 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 14, июня. /ТАСС

Мероприятие пройдет в Северном Арктическом федеральном университете в Архангельске

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 июня. /ТАСС/. Десятый Арктический конгресс социальных наук пройдет в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в 2020 году - впервые в России, сообщили в пресс-службе вуза.

"В 2020 году Архангельск станет первым российским городом, а САФУ - первым российским университетом, принявшим конгресс Международной арктической ассоциации социальных наук", - говорится в сообщении.

12 июня в Университете Умео в Швеции завершился Девятый конгресс, для проведения следующего на Генеральной Ассамблее в качестве площадки был выбран САФУ. Среди конкурентов числились ведущие вузы США и России: Томский государственный университет и Университет Аляски в Анкоридже. Также путем голосования выбрали президента ассоциации на период 2017-2020 годов. Им стал Андрей Петров, представляющий Университет Северной Айовы (США).

Конгресс Международной ассоциации арктических социальных исследований (ICASS), который проходит каждые три года, собирает представителей социальных и гуманитарных наук, проводящих свои исследования в Арктике, а также жителей Севера, включая представителей коренных народов, власти и негосударственных организаций.

В этом году состоялся Девятый конгресс Международной арктической ассоциации социальных наук на тему "People & Place" ("Люди и места"). В нем приняли участие более 800 ученых и молодых исследователей, занимающихся изучением Арктики и Субарктики. Исследования в сфере социальных и гуманитарных наук направлены на решение проблем устойчивого развития в Арктике. Темы докладов и обсуждений на касались климата, политических систем, демографии, инфраструктуры, истории, языков, правовых систем, земельных и водных ресурсов.

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