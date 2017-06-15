Ученые ДВФУ определили, почему лазер помогает при варикозном расширении вен

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) нашли объяснению вопросу, который задавали врачи в течение 20 лет: какие процессы возникают при использовании лазера при лечении варикозного расширения вен и приводят к излечению этого заболевания. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ДВФУ.

"Варикоз лечат лазером уже около 20 лет, но физический принцип этого метода до конца не был ясен. Принято считать, что лечебный эффект (денатурация или закрытие вен) происходит за счет повреждения внутренних клеток стенок сосудов. Наши исследования показали, что <...> кипящая (от воздействия лазера) кровь создает объемные горячие струи, из-за которых стенка вены начинает закрываться",- приводит пресс-служба слова участника исследований, доцента Школы биомедицины ДВФУ Артема Киселева.

По мнению ученых, полученные данные позволят значительно усовершенствовать технологию лечения варикоза лазером и удешевить процедуру для пациентов. В частности, сейчас для лечения необходимо специальное оборудование. Специалисты полагают, что в ближайшем будущем его можно будет заменить на более простое и дешевое.

"Стало ясно, что любой световод на низкой мощности (до 10 Вт) вызывает эффект закрытия вены. С учетом нашего опыта мы можем разработать новый алгоритм выполнения лазерной коагуляции: сколько минут проводить манипуляции, на каком участке вены, какую мощность использовать и как долго обрабатывать каждый сантиметр", - отмечает Киселев.

Варикозное расширение вен - одно из самых распространенных заболеваний во всем мире. Считается, что в разной мере оно проявляется у более чем 80% женщин и 60% мужчин.