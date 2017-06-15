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Международная станция по мониторингу климата появится на Ямале

Наука
15 июня, 9:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 15, июня. /ТАСС

В рамках реализации проекта подписано соглашение о сотрудничестве между Тюменским научным центром Сибирского отделения РАН, ТюмГУ, правительствами Тюменской области и ЯНАО

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Исследовательская станция по изучению климата появится в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в рамках международного проекта "Пан-Евразийский эксперимент" (PEEX). Об этом в четверг сообщили ТАСС в окружном департаменте по науке и инновациям

"Ямал открыт для ученых со всего мира. В рамках международной научной программы PEEX (ПИКС), учрежденной Россией, Китаем и Европой, проводится работа по созданию на Ямале международной исследовательской станции для мониторинга климата. В рамках реализации проекта подписано четырехстороннее соглашение о сотрудничестве между Тюменским научным центром Сибирского отделения РАН, Тюменским государственным университетом (ТюмГУ), правительствами Тюменской области и ЯНАО. Реализация проекта проводится в сотрудничестве с "Ямал СПГ", - уточнили в департаменте.

PEEХ - проект по изучению фундаментальных проблем окружающей среды, включая ее взаимодействия с экономикой и технологическим развитием. Его цель - создание сети наземных станций на нашей планете для регулярного наблюдения за атмосферой, почвой, растительностью, водоемами и ландшафтами. На данный момент подобные станции действуют в странах Скандинавии, Южной Африке и Китае. Всего в проекте участвуют более 100 научных организаций.

В 2016 году на Ямале наблюдалась необычайно теплая для Крайнего Севера летняя погода, температура воздуха достигала 35 градусов. Аномальная жара привела к тому, что глубина сезонного протаивания в зоне вечной мерзлоты существенно больше, чем в прошлом, это привело к изменению рельефа тундры.

Ранее директор департамента Алексей Титовский сообщил ТАСС, что в 2017 году власти региона выделят более 63 млн рублей на научные исследования и междисциплинарные экспедиции.

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