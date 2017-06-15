Володин поддержал идею учредить премию Союзного государства за достижения в науке

МИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы, председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин поддержал идею учредить премию Союзного государства за достижения в области науки и техники.

"Коллеги, прозвучало предложение от Григория Алексеевича (Рапоты - прим. ТАСС) об учреждении премии Союзного государства за выдающиеся достижения в области разработки перспективных направлений науки и технологий", - отреагировал Володин. "(Если - прим. ТАСС) не будет возражений, поддержим. Сама идея, думаю, заслуживает внимания", - подтвердил он.

Ранее с соответствующей инициативой выступил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на проходящей в Минске 52-й сессии Парламентского собрания. "Я бы хотел еще обратится к парламентариям с просьбой поддержать идею учреждения премии Союзного государства в области науки и техники", - сказал, в частности, Рапота. "У нас есть премия Союзного государства в области культуры, мы ее вручаем каждые два года, а вот в промежутках мы могли бы вручать премию Союзного государства в области науки и техники", - предложил он. По мнению госсекретаря, "формат можно соблюсти примерно тот, который есть у существующей премии, деньги для этого у Союзного государства найдутся".