Ученые: Онегу и Ладогу нужно спасать от "быстрого старения" и гибели

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Онежское и Ладожское озера, которые являются источниками питьевой воды для нескольких российских регионов, в ближайшие несколько десятков лет могут погибнуть из-за негативного антропогенного воздействия, считают карельские ученые.

"Экосистемы озер после сильного загрязнения в советские годы полностью не восстановились и не восстановятся до конца, до того состояния, которое было в середине ХХ века. Если будет все так, как сейчас, то в конечном итоге озера, как любые живые организмы, могут погибнуть", - рассказал ТАСС заведующий лабораторией географии и гидрологии Института водных проблем Севера Карельского научного центра РАН, член-корреспондент РАН Николай Филатов.

Проблемы озер

Занимающийся несколько десятилетий изучением Ладожского и Онежского озер Николай Филатов рассказал ТАСС, что до 1991 года на их водосборе размещались более 600 промышленных и сельских предприятий. Здесь же был и флот. Все они вместе загрязняли озера много лет.

"Из-за антропогенного загрязнения озера стали мгновенно стареть. Если бы его не было, процесс старения озер растянулся на тысячелетия, а так - на десятилетия", - отметил он.

Несмотря на то, что после перестройки многие предприятия закрылись, эти озера до сих пор испытывают слишком большую нагрузку на экосистемы из-за сброса сточных вод городов и других населённых пунктов, сельского хозяйства, влияния форелеводческих хозяйств, воздействия промышленных предприятий, гидроэнергетики, водного транспорта.

На территории водосборного бассейна расположены многочисленные, в том числе экологически опасные, производства, экономические объекты и сооружения, сбрасывающие в водоемы значительные объемы загрязненных сточных вод.

"Другой воды такого качества и объемов рядом нет и не будет. Поэтому об охране и рачительном использовании ресурсов озер надо позаботиться уже сейчас", - считает Николай Филатов.

По словам ученого, для постепенного восстановления экосистем в Онежское озеро, в частности, можно сбрасывать не более 600 тонн фосфора в год, в Ладожское - не более 2 тыс тонн. В настоящее время эти цифры намного больше.

Закон для защиты озер

Обеспокоенные проблемой защиты озер депутаты и ученые решили защитить их от негативного влияния с помощью федерального закона, так как озера - федеральная собственность. С 2013 года его разработка ведется по инициативе Заксобрания Карелии с привлечением представителей органов государственной власти Карелии, Новгородской области, Республики Коми, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также научных и общественных организаций.

Авторы законопроекта предложили выделить две зоны охраны со своими режимами - центральную экологическую и зону прямого воздействия.

"В первую из них входят сами озера, их водоохранные зоны и особо охраняемые природные территории, прилегающие к Ладоге и Онеге. Такая зона особой охраны устанавливается для каждого участка побережий отдельно, но не менее 200 м от береговой линии. Здесь предусматриваются ограничения на хозяйственную и градостроительную деятельность", - отметил председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.

В пределах водосборного бассейна предлагается установить экологическую зону прямого воздействия с более строгим режимом природопользования, чем предусмотрено действующим законодательством. Для всех регионов планируется ежегодно устанавливать квоты вредного воздействия на экосистему озер. Также планируется ввести повышающие коэффициенты платы для хозяйствующих субъектов за негативное воздействие на окружающую среду, отметил он.

В 2016 году Законодательное Собрание Карелии направило законопроект на рассмотрение Государственной Думы, однако документ вернулся на доработку. В настоящее время законопроект дорабатывается с участием всех заинтересованных сторон.

"Надеемся, что в этом году, который в России объявлен Годом экологии, Госдума поддержит наш законопроект "Об охране Ладожского и Онежского озер". Как только этот федеральный закон появится, можно будет начать разрабатывать государственные программы, которые позволят развивать коммунальную инфраструктуру, строить очистные сооружения", - добавил Шандалович.

Внимание к проблемам озер привлек президент

Президент России Владимир Путин в ноябре 2013 года на заседании Совета безопасности РФ, которое было посвящено обеспечению национальной безопасности в сфере охраны окружающей среды и природопользования, потребовал уделить особое внимание Ладожскому и Онежскому озерам.

По его словам, "ухудшение качества вод Ладожского и Онежского озёр может привести к проблемам с обеспечением питьевой водой всего Северо-Западного региона Российской Федерации. Этим вопросом нужно заняться предметно как на федеральном, так и на региональном уровне".