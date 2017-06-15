Третий реактор аварийной АЭС "Фукусима-1" обследуют с помощью робота-рыбы

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ТОКИО, 15 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Третий реактор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" будет обследован при помощи нового робота-рыбы, способного перемещаться под водой и производить необходимые замеры, а также фиксировать на камеру состояние внутри защитной оболочки энергоблока. Новый аппарат был представлен в городе Йокосука, где прошли его первые испытания.
Робот по внешнему виду напоминает рыбу-луну, его длина составляет около 30 см, а диаметр - 13 см, он может передвигаться со скоростью около четырех см в секунду. Аппарат оснащен несколькими видеокамерами, а также дозиметрами и другими датчиками. Данные, которые сможет собрать новый робот, крайне важны для проведения последующих ликвидационных работ.
Ранее роботов уже неоднократно использовали для изучения первого и второго реакторов, однако ожидаемых результатов эта работа не дала. Из-за различных обстоятельств, в том числе высокого уровня радиации, они не смогли выполнить свою задачу.
Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района. В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий.