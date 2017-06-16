Ленинградскую область впервые изучат в формате фольклорно-этнографической телеэкспедиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Участники фольклорно-этнографической телеэкспедиции "Петербургская губерния" изучат семейные традиции, ремесла, народные промыслы, традиционную кухню, деревенские гуляния Ленинградской области и ключевые события в регионе в сфере сохранения и возрождения народных традиций. Об этом сообщила ТАСС руководитель Ленинградского областного отделения Российского фольклорного союза Елена Киселёва.

"Фольклорные экспедиции не раз посещали города и села Ленинградской области с конца XIX века, но телевизионную экспедицию мы организовали впервые, назвав ее "Петербургская губерния", обратившись к историческому названию региона. Ее итогом станет фильм, рассказывающий о сохранении и возрождении традиционной культуры региона. Грантовую поддержку в размере 3 млн рублей проекту оказало правительство Ленинградской области", - рассказала она.

По словам Киселёвой, индустриальный и технологический скачек нанесли сокрушительный удар по деревне, ремеслам и традиционному жизненному укладу. "Поэтому сегодня в поисках культурных открытий участники экспедиции отправляются не в дальние страны, а вглубь своего региона, навстречу собственной локальной культурной традиции", - пояснила собеседница агентства.

Экспедиция "Петербургская губерния"

Экспедиция стартует в июне, а ее итоги в форме премьеры документально-художественного фильма о традиционной народной культуре региона будут подведены 4 ноября в День народного единства.

Экспедиция "Петербургская губерния" вошла в число мероприятий посвященных 90-летию Ленинградской области. Научно-методическую поддержку проекту оказывают Санкт-Петербургская консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, Российский этнографический музей, Государственный центр русского фольклора при Роскультпроекте Министерства культуры, в работе экспедиции примут участие представители Фонда сохранения этнокультурного наследия имени Миклухо-Маклая.

Конкурс и фестивали

В плане телеэкспедиции две группы объектов исследования. Это ключевые этнокультурные события: конкурс красоты и девичьих умений "Покровские смотрины", который пройдет в регионе в октябре-ноябре 2017 года, престольный праздник в деревне Александровка Гатчинского района Ленобласти "С именем Александра Невского" и фестиваль культуры, истории, народных традиций и ремесел славянских и финно-угорских народов "Кукушка", который запланирован в Выборге.

Вторую часть экспедиции посвятят изучению лучших практик по сохранению объектов нематериального культурного наследия. Их определят в ходе конкурса, который организуют в рамках проекта также под названием "Петербургская губерния".

"Отбор участников проведем с июня по август по пяти номинациям: "семейные традиции", "традиционная кухня", "ремесло", "народный промысел", "деревенское гуляние"", - уточнила Киселёва. Отбор проведет экспертный совет, в составе которого сотрудники консерватории имени Римского- Корсакова, Российского этнографического музея, Института русской литературы (Пушкинский Дом), Государственного Эрмитажа, Областного дома народного творчества, журналисты и ученые.

Итогом работы телеэкспедиции станет фильм

Итог работы телеэкспедиции - фильм - будет распространен через учреждения культуры Ленинградской области для того, чтобы как можно больше желающих смогло познакомиться с нематериальным культурным наследием региона. Публичные показы художественно-документального фильма запланированы на территории 17 муниципальных районов и одного городского округа Ленинградской области с перспективой трансляции на региональном и федеральном телевидении.

В картине планируется отразить историческую перспективу значимости региона на культурной карте страны, раскрыть корневые истоки творчества Пушкина, Репина, Римского-Корсакова, Рериха, Стравинского, деятельности Миклухо-Маклая, показать современные культурные процессы, продолжающие подлинные народные традиции.