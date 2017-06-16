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Совместная экспедиция Минобороны и РГО начала исследования на курильском острове

Наука
16 июня, 6:05 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина

Участникам экспедиции предстоит составить атлас морских обитателей и провести видеосъемку рельефа дна

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Ученые и военные из Москвы и Дальнего Востока высадились на берег и начали исследования на курильском острове Матуа. Им предстоит, в частности, составить атлас морских обитателей и провести видеосъемку рельефа дна, сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"Всего на берег доставлено 148 членов экспедиции, более 30 единиц различной техники и свыше двухсот тонн грузов. Представители экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации, Русского географического общества и личный состав Тихоокеанского флота и Восточного военного округа приступили к изыскательским и научно- исследовательским работам. На острове Матуа работают гидрогеологи, вулканологи, гидробиологи, ландшафтоведы, почвоведы, подводники, поисковики и археологи из Владивостока, Москвы, Камчатки и Сахалина", - рассказал Матвеев.

Он уточнил, что специалистам предстоит собрать материалы для атласа-определителя морских обитателей акватории острова Матуа и соседних островов и провести видеосъемку рельефа дна в местах погружений, чтобы изучить гидрографические характеристики. Также будет реконструирована активность вулкана Пик Сарычева за последние 100 тысяч лет, в том числе его исторические извержения, и определен уровень его современной активности. Это необходимо, чтобы оценить вулканическую опасность острова и составить долгосрочный прогноз.

Кроме того, продолжатся поиск и исследование объектов исторической военной техники и фортификационных сооружений периода Второй мировой войны, получат развитие археологические работы по выявлению и изучению памятников истории и культуры различных эпох.

По итогам экспедиции 2017 года будут подготовлены материалы по перспективам дальнейшего освоения острова: составлены карты опасных природных явлений, проведен анализ альтернативных источников энергии, химического состава природных вод, потенциального плодородия почв и многие другие.

Это вторая экспедиция на Матуа, она продлится до сентябрь. Первая совместная экспедиция Минобороны и Русского географического общества на Матуа прошла в 2016 году. Сообщалось, что военные изучают возможность базирования на острове сил Тихоокеанского флота, что вызвало озабоченность Японии.

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