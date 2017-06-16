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Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолита

Наука
16 июня, 8:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Ученые предполагают, что артефакты могли попасть в более поздние культурные слои 400-500 лет назад, во время земляных работ

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Кремниевый резец

Кремниевый резец

© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Археологи обнаружили в Москве орудия труда, возраст которых превышает пять тысяч лет. Открытия сделаны во время работ по программе "Моя улица", сообщила мэрия столицы.

При замене коммуникаций возле дома 34/1 по Сретенке ученые обнаружили кремниевый резец эпохи неолита (V-III тыс. лет до н. э.), а при работах на Покровском бульваре - фрагмент концевого скребка эпохи мезолита (VII тыс. лет до н.э.), говорится в сообщении.

"Для археологов такая древняя находка очень важна. Она подтверждает нашу теорию об освоении этих территорий еще в ранние времена. Мы понимаем, что этот район был в том числе заселен древними людьми, и это происходило задолго до того времени, как здесь появились улицы, дома", - рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Ученые предполагают, что артефакты могли попасть в более поздние культурные слои 400-500 лет назад, во время земляных работ. Сейчас находки изучают специалисты. По словам Емельянова, в дальнейшем их могут передать в музей и представить на временных выставках, посвященных археологии Москвы.

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