Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сорбент для ликвидации нефтяного загрязнения почвы разработан в Красноярске

Наука
16 июня, 8:41 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 16, июня. /ТАСС

Один кубометр биосорбента способен поглотить одну тонну нефти

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 16 июня. /ТАСС/. Биосорбент для ликвидации нефтяного загрязнения почвы и восстановления растительного покрова разработали ученые из Сибирского государственного университета имени Решетнева (СибГУ). Его использование особо актуально для северных территорий, сообщили в пятницу в СибГУ.

"На поверхность загрязненной нефтью почвы наносится такой биосорбент в виде порошка. Нефтепродукты связываются ("впитываются") сорбентом, а затем микроорганизмы начинают активно размножаться, используя в качестве питательных веществ сами нефтепродукты и органическое вещество сорбента. За один теплый сезон вся нефть или нефтепродукты разлагаются до углекислого газа и воды, при этом восстанавливается растительный покров. В естественных условиях процесс восстановления нефтезагрязненных почв проходит в течении десятилетий, особенно на Севере", - сказала представитель вуза Ольга Федорова.

Сорбент представляет собой полимерный пористый материал. Один кубометр сорбента поглощает одну тонну нефти, что выше в 7-10 раз, чем аналоги. В его состав входят нефтеокисляющие микроорганизмы (выделенные из почв в местах нефтезагрязнений), способные разлагать нефть до простых соединений, не обладающих токсичными свойствами.

Сейчас ученые СибГУ занимаются модификацией биосорбента. В перспективе в его производстве будут использоваться кора или опилки. Это один из путей решения проблемы утилизации отходов деревообработки в Красноярском крае.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
Ученые назвали новый вид лягушек из лесов Вьетнама в честь эльфов
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
6
Американские ученые провели акции протеста сразу в нескольких городах США
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Археологи нашли в Москве артефакты эпохи мезолита
2
Путин считает, что излишняя демонизация Сталина - один из путей атаки на Россию
3
В Лондоне вновь загорелся жилой дом
4
Минобороны РФ сообщило о возможной ликвидации лидера ИГ аль-Багдади ударом ВКС РФ
5
Путин назвал чушью утверждения о наличии у него банковских счетов на Кипре
6
Проблемы, получившие мгновенный отклик в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным"
7
Полиция и МЧС разыскивают пропавшую в лесопарке в Петербурге женщину с месячной внучкой
Темы дня
Загрузка...
Реклама