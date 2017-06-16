Сорбент для ликвидации нефтяного загрязнения почвы разработан в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 16 июня. /ТАСС/. Биосорбент для ликвидации нефтяного загрязнения почвы и восстановления растительного покрова разработали ученые из Сибирского государственного университета имени Решетнева (СибГУ). Его использование особо актуально для северных территорий, сообщили в пятницу в СибГУ.

"На поверхность загрязненной нефтью почвы наносится такой биосорбент в виде порошка. Нефтепродукты связываются ("впитываются") сорбентом, а затем микроорганизмы начинают активно размножаться, используя в качестве питательных веществ сами нефтепродукты и органическое вещество сорбента. За один теплый сезон вся нефть или нефтепродукты разлагаются до углекислого газа и воды, при этом восстанавливается растительный покров. В естественных условиях процесс восстановления нефтезагрязненных почв проходит в течении десятилетий, особенно на Севере", - сказала представитель вуза Ольга Федорова.

Сорбент представляет собой полимерный пористый материал. Один кубометр сорбента поглощает одну тонну нефти, что выше в 7-10 раз, чем аналоги. В его состав входят нефтеокисляющие микроорганизмы (выделенные из почв в местах нефтезагрязнений), способные разлагать нефть до простых соединений, не обладающих токсичными свойствами.

Сейчас ученые СибГУ занимаются модификацией биосорбента. В перспективе в его производстве будут использоваться кора или опилки. Это один из путей решения проблемы утилизации отходов деревообработки в Красноярском крае.