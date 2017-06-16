В Новосибирске разработали мобильный мини-завод для получения энергии из любых отходов

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Новосибирская компания "Биологические источники энергии" представит на Сибирской венчурной ярмарке универсальные установки для утилизации твердых отходов и получения из них тепло- и электроэнергии. Об этом сообщил в пятницу в новосибирском пресс-центре ТАСС руководитель областного Фонда поддержки науки и инновационной деятельности Евгений Павлов.

"Среди 30 проектов Сибирской венчурной ярмарки можно отметить проект компании по утилизации углеродосодержащих материалов, который поможет решить проблему твердых бытовых отходов", - сказал Павлов.

Как рассказал ТАСС директор компании Сергей Вильчек, технология получения энергии из отходов подразумевает использование любого мусора, не только пластика. "Установка перерабатывает отходы сельского хозяйства, лесной промышленности, твердые бытовые отходы. Технология ориентирована на сектор малого и среднего бизнеса, а также небольшие свалки мусора", - сказал разработчик.

По его словам, разработка позволит решить проблему утилизации мусора в условиях нехватки перерабатывающих комплексов.

Компания уже установила опытный образец по утилизации отходов на одной из птицефабрик Новосибирска. "В сутки птицефабрика получает 2-3 вагона отходов. Это большая проблема для таких предприятий. В результате сжигания помета получается экологически чистая зола для удобрения и тепловая энергия, необходимая для нужд самой фабрики", - отметил Вильчек.

XI Сибирская венчурная ярмарка пройдет 20-21 июня на площадке международного технологического форума "Технопром-2017" в новосибирском "Экспроцентре".