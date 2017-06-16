Центр новых материалов для Арктики планируют создать на базе уральского вуза

Фан-зона Кубка конфедераций в Петербурге встретит гостей фитнес-разминкой и мини-футболомКубок конфедераций-2017 16 июня, 16:45
"ВКонтакте" запустила ленту с новостями о Кубке конфедерацийСпорт 16 июня, 16:35
Арум: российский боксер Ковалев подходит к бою с Уордом фаворитомСпорт 16 июня, 16:35
СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТППроисшествия 16 июня, 16:20
Черчесов: сыграть за сборную России на Кубке конфедераций - привилегия для футболистовСпорт 16 июня, 16:16
СМИ: "Реал" убеждает Роналду не покидать клуб из-за обвинений в неуплате налоговСпорт 16 июня, 16:11
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"Международная панорама 16 июня, 16:08
Вузы Среднего Урала и Китая увеличивают студенческий и преподавательский обменНовости партнеров 16 июня, 16:08
Большой порт Петербург по итогам января-мая лидирует по контейнерообороту среди портов РФТранспорт 16 июня, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Центр по созданию новых материалов и технологий для Арктики планируют создать на базе Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом сообщил ТАСС полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских на полях Российско-китайского ЭКСПО.
"Идея создание такого центра была выдвинута учеными УрФУ совместно с Уральским отделением (УрО) РАН при разработке концепции "Уральский федеральный округ - стратегический плацдарм в экономическом освоении Арктической зоны РФ". Для создания такого центра у вуза есть все предпосылки: оснащенные современным оборудованием научные лаборатории, высокая исследовательская активность в направлении материаловедения. Кроме того, УрФУ - участник создания Центра материаловедения новых стран БРИКС", - сказал собеседник агентства.
Холманских отметил, что основной целью Центра станет производство новых материалов и технологий, удовлетворяющих потребностям высокотехнологичного сектора экономики. "Сюда относятся в том числе и нанотехнологии", - уточнил он.
Ранее председатель УрО РАН Валерий Чарушин пояснил, что в институтах отделения выполняется более 50 экологических, сейсмологических, экономических, материаловедческих, правовых проектов по арктической тематике. Создана специальная программа "Арктика", которой руководит Научный совет.
В рамках Федерального агентства научных организаций (ФАНО) России в Архангельске сформирован Федеральный исследовательский центр комплексного исследования Арктики.
IV Российско-китайская ЭКСПО проходит в Харбине с 15 по 19 июня. В ней принимает участие более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также представительства 13 регионов РФ. Общая площадь выставки составит 86 тыс. кв. м, площадь экспозиции РФ - 3,3 тыс. кв. метров.
В прошлом году российско-китайская ЭКСПО проходила в Екатеринбурге. Тогда, по данным генконсульства КНР в Екатеринбурге, на выставку приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций. В рамках работы форума было подписано 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей. В этом году в ЭКСПО впервые принимают участие Курганская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.