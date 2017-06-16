Центр новых материалов для Арктики планируют создать на базе уральского вуза

ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Центр по созданию новых материалов и технологий для Арктики планируют создать на базе Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом сообщил ТАСС полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Игорь Холманских на полях Российско-китайского ЭКСПО.

"Идея создание такого центра была выдвинута учеными УрФУ совместно с Уральским отделением (УрО) РАН при разработке концепции "Уральский федеральный округ - стратегический плацдарм в экономическом освоении Арктической зоны РФ". Для создания такого центра у вуза есть все предпосылки: оснащенные современным оборудованием научные лаборатории, высокая исследовательская активность в направлении материаловедения. Кроме того, УрФУ - участник создания Центра материаловедения новых стран БРИКС", - сказал собеседник агентства.

Холманских отметил, что основной целью Центра станет производство новых материалов и технологий, удовлетворяющих потребностям высокотехнологичного сектора экономики. "Сюда относятся в том числе и нанотехнологии", - уточнил он.

Ранее председатель УрО РАН Валерий Чарушин пояснил, что в институтах отделения выполняется более 50 экологических, сейсмологических, экономических, материаловедческих, правовых проектов по арктической тематике. Создана специальная программа "Арктика", которой руководит Научный совет.

В рамках Федерального агентства научных организаций (ФАНО) России в Архангельске сформирован Федеральный исследовательский центр комплексного исследования Арктики.

IV Российско-китайская ЭКСПО проходит в Харбине с 15 по 19 июня. В ней принимает участие более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также представительства 13 регионов РФ. Общая площадь выставки составит 86 тыс. кв. м, площадь экспозиции РФ - 3,3 тыс. кв. метров.

В прошлом году российско-китайская ЭКСПО проходила в Екатеринбурге. Тогда, по данным генконсульства КНР в Екатеринбурге, на выставку приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций. В рамках работы форума было подписано 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей. В этом году в ЭКСПО впервые принимают участие Курганская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.