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Ученые собираются провести митинг в Москве с требованием увеличения расходов на науку

Наука
16 июня, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

В митинге могут принять участие около тысячи человек

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Профсоюз работников Российской академии наук обратился в мэрию Москвы с просьбой согласовать проведение митинга на Суворовской площади 28 июня, на котором будут выдвинуты требования увеличить расходы на науку до 0,22% ВВП. Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник Физического института им. П.Н. Лебедева, член Совета профсоюза работников РАН Евгений Онищенко.

"Мы подали в среду уведомление о проведении митинга 28 июня в 11 часов, предполагаем провести на Суворовской площади. Но пока решения мэрии еще нет… Мы на митинге будем требовать увеличение расходов на фундаментальные исследования уже в следующем году до 0,22% ВВП. Это нижняя граница для среднеразвитых стран Европы, это уровень Польши", - сказал собеседник агентства, добавив, что в митинге могут принять участие тысяча человек.

В пресс-службе мэрии Москвы подтвердили ТАСС получение заявки от профсоюза работников РАН на проведение митинга 28 июня на Суворовской площади с 11 до 12 часов. Решение о согласовании митинга власти города примут в понедельник, 19 июня.

Ученые будут требовать увеличения поддержки научных фондов, в частности, довести финансирование Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) с 11,57 млрд рублей в 2017 году до 25 млрд рублей, а Российского научного фонда (РНФ) - до 30 млрд рублей. Кроме того, они будут добавиться увеличения размера государственного задания в академических институтах до 25 млрд рублей.

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