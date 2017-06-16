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Красноярские врачи впервые удалили опухоль мозга с использованием "подсвечивающего" спрея

Наука
16 июня, 17:46 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 16, июня. /ТАСС

Спрей позволяет более точно определять границы опухоли

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КРАСНОЯРСК, 16 июня. /ТАСС/. Уникальную операцию по удалению раковой опухоли головного мозга с использованием специально разработанного спрея провели в Красноярске, сообщает в пятницу Минздрав региона.

"В Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича впервые в Красноярском крае состоялась уникальная по методике операция по удалению раковой опухоли головного мозга. Уникальность операции состоит в том, что во время ее проведения использовался специальный спрей-оптомер", - отмечают в ведомстве.

Спрей был разработан специалистами Красноярского государственного медуниверситета и канадскими учеными на основе ДНК-оптомера, и его эффективность выше существующих аналогов. Новый спрей "подсвечивает" пораженные участки здоровой ткани, позволяя хирургу обнаружить под микроскопом даже самые маленькие очаги.

"Это значительно упрощает работу врачей и самое главное позволяет более точно определять действительные границы опухоли, что в дальнейшем, после проведения операции, несравненно увеличивает шансы больного на выздоровление", - отмечают в Минздраве.

Операцию провел нейрохирург, профессор Андрей Народов. В данный момент решаются вопросы сертификации и последующего выпуска в промышленных масштабах нового спрея.

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