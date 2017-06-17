Путин: президент РАН должен выдвигаться академиками, а не главой государства

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Российской академии наук должен выдвигаться самой РАН, а не главой государства. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву.

"Дело не в моем кандидате", - сказал Путин. "Я считаю, что президент страны не должен брать на себя роль человека, который выдвигает кого-то и утверждает кого-то", - заявил глава государства. "Он может утвердить, но только после избрания самой Академией", - убежден Путин.

Глава государства напомнил о своих недавних беседах с академиками РАН. "Дело в том, у нас у всех, в том числе и у патриархов науки... у нас примерно единая оценка того, что происходит в Академии, и то, что мы должны сделать", - рассказал он. "Мы должны обеспечить такое руководство наукой, которое бы работало на главную цель, которое бы обеспечило нам передовые рубежи в мировой науке и обеспечило бы нам такой внутренний технологический прогресс при понимании важности фундаментальных исследований", - считает президент.

"Все, как это не покажется странным, понимают, что на сегодняшний день эти вопросы все не решены, есть и у наших выдающихся ученых свои соображения по поводу того, как это надо организовать", - сообщил Путин. "Я с ними просто - не они со мной согласились, а я с ними согласился", - рассказал он о свой последней встрече с академиками РАН.