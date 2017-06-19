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Сибирские ученые разработали новый метод оценки влияния консервантов на организм

Наука
19 июня, 11:43 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 19, июня. /ТАСС

В результате исследования удалось установить, что такие распространенные добавки, как сорбиновая кислота, бензоат натрия и сорбат калия на 25-50% уменьшают активность ферментов поджелудочной железы

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КРАСНОЯРСК, 19 июня. /ТАСС/. Ученые из Института биофизики Красноярского научного центра и Сибирского федерального университета разработали новый метод оценки влияния пищевых добавок на организм на молекулярном уровне с помощью ферментов, сообщила в понедельник ТАСС научный сотрудник института Елена Есимбекова. В частности, специалисты уже установили, что используемая производителями пищевых продуктов сорбиновая кислота тормозит ферменты, отвечающие за переваривание белков, при концентрации менее 1% от допустимой нормы.

"Мы предложили новый подход в области токсикологии пищевых добавок - оценку воздействия консервантов на организм человека по изменению активности ферментов- биомаркеров. Пищевые добавки проверяются в основном на лабораторных животных, но это не позволяет увидеть влияние консервантов на молекулярном уровне. Сейчас мы создаем набор тестов, в который войдут ключевые ферменты различных путей обмена веществ - ответственные за обмен углеводов, этанола, молочнокислое брожение, проведение нервного импульса и так далее. Это позволит более точно определить, какие системы угнетаются при поступлении консервантов в организм", - рассказала Есимбекова.

В частности, ученым уже удалось установить, что такие распространенные добавки, как сорбиновая кислота (Е-200), бензоат натрия (Е-211) и сорбат калия (Е-202) на 25-50% уменьшают активность ферментов поджелудочной железы, помогающих переваривать белки.

"Согласно российским нормам, содержание данных консервантов в продуктах питания не должно превышать 300 мг на литр. Мы выяснили, что сорбиновая кислота угнетает отвечающие за переваривание белка ферменты на 50% в концентрации всего 2 мг на литр (около 0,7% от предельно допустимой - прим. ТАСС). Слабее всего из трех добавок на ферменты влияет бензоат натрия", - сказала Есимбекова.

Работа опубликована в международном издании Food Chemistry.

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