Эксперт: ученые считают Арктику "белым пятном" на археологической карте мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Две археологические экспедиции Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) продолжат этим летом исследования памятников эпохи палеолита в российской Арктике. Как сообщил ТАСС в понедельник руководитель отдела палеолита ИИМК РАН Сергей Васильев, к работе приступают Кольская и Янская экспедиции, которые уже много лет проводят исследования в арктической зоне.

"Мы продолжаем наши два проекта на Кольском полуострове и в сибирской Арктике. Арктика очень интересна для ученых - пока это огромное белое пятно на археологической карте мира", - сказал Васильев.

По его мнению, ученые, которые заинтересованы в исследовании древнейшего прошлого людей в Арктике, должны пользоваться современным интересом, проявляемым к этому региону. "В связи с оживлением интереса к Арктике и с разворачивающимся сейчас в этом регионе строительством различных объектов археологи должны непременно принимать в этом участие. Археологи обязательно должны присутствовать и проводить исследования до начала работ. Это важно в том числе потому, что природа и экосистема Арктики очень хрупкая", - отметил ученый.

Кольская экспедиция: стоянки и петроглифы

По словам Васильева, диапазон исследований Кольской экспедиции широк - помимо стоянок в разных частях полуострова, объектом изучения являются петроглифы. Эта экспедиция действует в Мурманской области с 1928 года, изучая археологические объекты от мезолита до саамской культуры - это стоянки, поселения, лабиринты на побережье Баренцева моря. Экспедиция проводит также исследования охранной археологии на местах будущего строительства наземной инфраструктуры Штокманновского месторождения, Мурманского транспортного узла и других хозяйственных объектов.

Одно из последних открытий Кольской экспедиции - поселение древних европейцев, относящееся к III-II тысячелетию до н. э. в 40 км от поселка Териберка, в районе Кильдинского пролива Баренцева моря. Ученые предполагают, что жители этого поселения были охотниками на морского зверя - тюленей и китов - и пришли в эти места из Норвегии, куда их предки попали из Западной Европы.

За последнее десятилетие на материковом побережье Кильдинского пролива был найден целый комплекс археологических памятников, включающий три расположенные недалеко друг от друга раннемезолитические стоянки и более сотни других объектов, их возраст - середина VIII тысячелетия до н. э. На данный момент это самая ранняя датировка объекта на европейском севере России, касающаяся времени после ледникового периода.

Петроглифы: больше, чем живопись

Продолжится в этом году и работа по проекту изучения наскального искусства Северной Фенноскандии - петроглифов. Эти древние наскальные выбивки в основном датируются V-II тысячелетием до н. э., предполагается, что их создатели были морскими и сухопутными охотниками и собирателями, они изображали фигуры животных и человека, а также сцены сражений, морской или сухопутной охоты. Ученые ИИМК РАН уверены, что эти наскальные изображения, которые современный человек воспринимает как изобразительное искусство, представляли для древних людей нечто несоизмеримо большее, а некоторые изображенные на выбивках персонажи пока остаются неразгаданными - современному человеку они непонятны.

В древности петроглифы были хорошо видны на скалах вокруг Канозера - археологи полагают, что их могли подкрашивать и обновлять, но в наши дни разглядеть выбивки на скалах достаточно трудно. Они сливаются с поверхностью скалы, трещинами, естественными углублениями и кавернами, и, чтобы исследовать их, ученым приходится работать с зеркалами днем или с фонарями - ночью, делать копии вручную и фотографировать, учитывая угол солнца над горизонтом. На 2013 год зафиксировано 1250 выбитых фигур, с 2008 года действует музей наскального искусства, который отвечает за охрану этого культурного наследия.

Россия богата мамонтами

Янская стоянка - самое северное в мире сосредоточение памятников палеолита, она расположена в той части Арктики, которая хранит множество следов жизни мамонтов. "Нигде в мире нет такого богатства ископаемой мамонтовой фауны, как в российской сибирской Арктике. Это единственное место, где она сохранилась в таком масштабе", - сказал Васильев.

Он отметил, что уникальность "мамонтового наследия" имеет и свою печальную сторону: нелегальные копатели, добывающие бивни мамонта браконьерским путем, здесь также распространены. За последнее десятилетие, по оценкам археологов ИИМК РАН, браконьеры и вандалы разрушили в Сибирской Арктике семь "кладбищ мамонтов" - крупных археологических памятников, содержащих костные останки этих животных.

"По "кладбищам мамонтов" идет полное безобразие, варварство. Эта сфера не регулируется, ее надо спасать, иначе мы можем потерять возможности для ее изучения", - добавил ученый.

По его словам, вандализм, допускаемый такими "старателями", осложняет исследования учеными древнейшей истории Сибирской Арктики, а техногенные риски, которые копатели создают, размывая грунт и многолетнюю мерзлоту высоконапорными насосами, становятся главной опасностью для археологических исследований. Среди пострадавших от вандализма археологических объектов - стоянка Бунге-Толля, один из древнейших памятников освоения Арктики человеком, его возраст археологи оценивают примерно в 50 тыс. лет назад.

Древнейшие стоянки Арктики

Раскопки в Сибирской Арктике идут с 1960-70-хх гг. - времени обнаружения Берелехского "кладбища мамонтов" и позднепалеолитической стоянки Берелех на одноименном левом притоке Индигирки. Долгое время этот объект оставался единственным свидетельством доголоценового расселения человека в высоких широтах, оно началось, как считали ранее, примерно 13 тыс. лет назад.

В 1989-90 гг. начались раскопки Жоховской стоянки (Новосибирские острова) - одного из наиболее северных археологических памятников мира и древнейшего следа пребывания человека в высоких широтах, свидетельствующего об освоении человеком этих территорий около 8 тыс. лет назад. В 2001 году в северо-западной части Яно-Индигирской низменности была открыта Янская стоянка - уникальный объект мирового культурного наследия, комплекс памятников, датируемый в интервале 28,5 - 27 тыс. лет назад. Это древнейший стояночный комплекс верхнего палеолита Арктической зоны Евразии, материалы которого охватывают интервал от примерно 45 тыс. лет назад до примерно 19 тыс. лет назад.

Пересмотр гипотез

Ученые ИИМК РАН считают, что современные исследования дают основания пересмотреть бытовавшую много лет гипотезу о том, что в ледниковый период с территории Сибирской Арктики уходило население под влиянием неблагоприятных условий среды обитания. В наши дни археологи установили, что Сибирская Арктика была приемлема для успешного существования людей даже в эпоху последнего ледникового максимума - около 21 тыс. лет назад. По их мнению, существовавшие прежде у ряда ученых представления о том, что под влиянием неблагоприятных условий среды обитания происходила людская "депопуляция" Сибири, нужно пересматривать и уточнять.

По данным археологов, находки 2016 года свидетельствуют о том, что еще 30 тыс. лет назад уровень развития культуры, технологий и умений охотников, населявших Сибирскую Арктику, был высоким.