ЛЕ-БУРЖЕ /ФРАНЦИЯ/, 19 июня. /ТАСС/. Роскосмос не планирует участвовать в создании китайской околоземной космической станции, поскольку у нее планируется другое наклонение орбиты, сообщил журналистам на авиакосмическом салоне "Ле-Бурже-2017" глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"Да, они предлагали. Мы обмениваемся предложениями об участии в проектах, но у них другое наклонение орбиты. Пока каких-то конкретных договоренностей и планов нет", - сказал он.

Помимо этого, отметил Комаров, китайская околоземная станция - национальный проект, к участию в котором приглашаются другие страны.

Наклонение орбиты - это угол между плоскостью экватора Земли и положением спутника. У МКС наклонение составляет 51,6 градуса.