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Роскосмос не планирует участвовать в создании китайской околоземной космической станции

Наука
19 июня, 18:02 дата обновления: 19 июня, 18:43 UTC+3 ЛЕ-БУРЖЕ /ФРАНЦИЯ/ 19, июня. /ТАСС

Глава госкорпорации Игорь Комаров объяснил это тем, что у станции планируется другое наклонение орбиты

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ЛЕ-БУРЖЕ /ФРАНЦИЯ/, 19 июня. /ТАСС/. Роскосмос не планирует участвовать в создании китайской околоземной космической станции, поскольку у нее планируется другое наклонение орбиты, сообщил журналистам на авиакосмическом салоне "Ле-Бурже-2017" глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

"Да, они предлагали. Мы обмениваемся предложениями об участии в проектах, но у них другое наклонение орбиты. Пока каких-то конкретных договоренностей и планов нет", - сказал он.

Помимо этого, отметил Комаров, китайская околоземная станция - национальный проект, к участию в котором приглашаются другие страны.

Наклонение орбиты - это угол между плоскостью экватора Земли и положением спутника. У МКС наклонение составляет 51,6 градуса.

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