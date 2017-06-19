Телескоп Kepler обнаружил 219 новых кандидатов в экзопланеты

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Космический телескоп Kepler обнаружил 219 новых планет-кандидатов в экзопланеты, из них 10 размером схожи с Землей и могут обладать условиями, подходящими для жизни. Об этом говорится в пресс-релизе NASA, опубликованном в понедельник.
"Команда космического телескопа Kepler опубликовала каталог, в котором представлены 219 новых объектов-кандидатов в экзопланеты, 10 из которые по размеру схожи с Землей и находятся в "зоне жизни", то есть на таком расстоянии от звезды, где вода может находиться в жидком виде на поверхности планеты", - говорится в сообщении.
Всего в каталоге Kepler 4 тыс. 034 объектов. Для 2 тыс. 335 подтвержден статус планет, около 30 из них по размеру схожи с Землей и находятся в "зоне жизни".
Космический телескоп Kepler был запущен в марте 2009 года и обращается вокруг Солнца с периодом в 372,5 дней. Задача телескопа - наблюдать за светом примерно 150 тыс. звезд, чтобы отследить тот момент, когда звезда "мигнет". Это означает, что между ней и телескопом прошло небесное тело, возможно, планета. NASA надеется, что Kepler сможет проработать на орбите еще как минимум пару лет, а затем "охоту за планетами" продолжит космический телескоп имени Джеймса Уэбба. Новый аппарат, названный в честь руководителя программы "Аполлон", которая позволила человеку побывать на Луне, должен отправиться на орбиту в 2018 году.