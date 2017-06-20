РАН: импортозамещение и реиндустриализация - в основе научно-технологического развития РФ

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НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Импортозамещение и реиндустриализация - основные задачи, вошедшие в план реализации стратегии научно-технологического развития России, которая будет принята в ближайшее время. Об этом сообщил во вторник в рамках форума "Технопром" в Новосибирске вице-президент РАН Владимир Иванов.
"Основные задачи можно сформулировать следующим образом: в краткосрочной перспективе - это импортозамещение, в долгосрочной - это реиндустриализация и переход на постиндустральный технологический уклад", - сказал он.
Иванов также отметил необходимость развития проектов полного цикла, фундаментальной науки, усиления взаимодействия науки и бизнеса.
Замминистра образования и науки РФ Григорий Трубников в свою очередь сообщил, что разработанный научным сообществом план реализации стратегии научно-технологического развития был представлен в правительство. "Думаю, он будет принят в ближайшее время. Он содержит порядка 40 - 45 мероприятий", - сказал Трубников.
По его словам, документ затрагивает вопросы научной политики, кадрового обеспечения, развития научно-исследовательской инфраструктуры, взаимодействия науки и экономики, а также международное научно-технологическое сотрудничество.
V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20 - 22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно-промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.