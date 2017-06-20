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Найденный в Гренландии череп древней амфибии-гиганта принадлежал неизвестному науке виду

Наука
20 июня, 11:39 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко

Это земноводное обитало на территории Гренландии около 210 млн лет назад. Новый вид получил название Cyclotosaurus naraserluki

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ОСЛО, 20 июня. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Ученые из Дании, Португалии и США описали новую разновидность ископаемых земноводных - гигантов, обитавших на территории современной Гренландии около 210 млн лет назад. К выводу о том, что данный вид ранее не был известен науке, палеонтологи пришли после того, как детально изучили строение черепа амфибии, который был найден на востоке острова еще в 1989 году.

Как говорится в сообщении, распространенном Копенгагенским университетом, новый вид, относящийся к роду циклотозавров, получил название Cyclotosaurus naraserluki. В языке гренландских эскимосов слово "нарасерлук" означает амфибию или саламандру. Нечто среднее между саламандрами и крокодилами и представляли собой внешне циклотозавры, эриопсы, паротозухи и другие ранние земноводные из вымершего отряда темноспондильных.

Древнего земноводного крокодила из Гренландии, при жизни достигавшего 2,5 метров в длину, первоначально приняли за представителя другого уже хорошо изученного вида - Cyclotosaurus posthumus. Но впоследствии оказалось, что гренландская амфибия обладала уникальным строением черепа, которое и отличало ее от других восьми известных науке видов циклотозавров. Ученые отмечают, что свежий взгляд на старую находку подтвердил их представления о том, какие факторы определяли видовое разнообразие различных регионов Земли в триасовом периоде.

"Окаменелые останки амфибий обнаруживали в Гренландии, Европе и на юге США, но конкретно циклотозавров до сих пор находили только в Европе. Опираясь на новые знания, мы можем заключить, что в позднем триасе гренландские земноводные приходились более близкими родственниками амфибиям, обитавшим на территории современной Европы, чем североамериканским. Это особенно интересно, поскольку в то время Гренландия была геологически ближе к Северной Америке. Подобную тенденцию мы прослеживаем и в случае с другими древними животными - очень напоминавшими крокодилов фитозаврами, птерозаврами и динозаврами, - отмечает соавтор исследования Марку Марзола. - С нашей точки зрения, это демонстрирует, что в те времена климат, а не расстояния, играл ключевую роль в распределении живых организмов по планете".

Гренландский рай

В верхнем триасе - между 228 и 208 млн лет назад - началась эпоха динозавров и их летающих родичей - птерозавров, а также появились первые истинные млекопитающие. Современные материки тогда были объединены в единый суперконтинент - Пангею, а Гренландия, плотно зажатая между нынешними Канадой и Норвегией, находилась намного южнее, чем сегодня. В теплом субтропическом климате среди множества рек и озер процветали древние животные, но находки 1989 года могут свидетельствовать о том, что идиллия завершилась трагедией.

Как заявил новостному порталу videnskab.dk датский палеонтолог и другой соавтор исследования Ларс Клемменсен, тогда его группа обнаружила в одном слое не только останки циклотозавра, но и окаменевшие кости нескольких мелких амфибий и птерозавра. По его мнению, животные собрались и погибли на обнажившемся дне пересохшего озера - у последнего источника воды во время сильной засухи. Клемменсен и его коллеги полагают, что гренландский полуостров Джеймсон-ленд, где и была сделана находка, готовит палеонтологам еще множество интересных находок.

Со статьей ученых, посвященной находке и описанию нового вида, можно ознакомиться в научном издании Journal of vertebrate paleontology.

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