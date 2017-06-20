Сибирские биотехнологи разработали препарат с бактериями, предотвращающими засоры в стоках

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НОВОСИБИРСК, 20 июня. /ТАСС/. Новосибирская биотехнологическая компания "Биоойл" разработала биопрепарат, способный очищать от большого количества жиров сточные воды пищевых производств и предприятий общественного питания. Об этом сообщил во вторник ТАСС в кулуарах V Международного форума технологического развития "Технопром" в Новосибирске технический директор компании Анатолий Глушков.
По словам представителя компании, аналоги такого препарата есть как в России, так и за рубежом. Однако новосибирская разработка в 5-7 раз эффективнее их и на 30% дешевле.
"Основная его (препарата - прим.ТАСС) задача - очистка сточных вод и улучшение экологии. Данный препарат уничтожает жиры как животного происхождения, так и растительного. В канализационной системе он создает колонию (бактерий), которые уничтожают жиры, не давая образоваться засорам и очищая воду", - сказал Глушков.
Он отметил, что бактерии поглощают жир и живут в канализации до тех пор, пока он туда попадает. Колония нуждается лишь в пополнении время от времени, поскольку бактерии смываются водой и истребляются агрессивными химическими реагентами. К последним, однако, микроорганизмы достаточно устойчивы.
В настоящее время разработчики налаживают промышленное производство препарата. Он будет полезен мясокомбинатам, птицефабрикам и другим пищевым производствам, а также предприятиям общественного питания. Ряд контрактов на поставку препарата у компании уже заключен.
Препарат представлен как один из проектов Сибирской венчурной ярмарки, которая традиционно проходит в Новосибирске вместе с форумом "Технопром".
Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно-промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.