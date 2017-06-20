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Президиум РАН утвердил положение о счетной комиссии на выборах президента академии

Наука
20 июня, 11:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Согласно новому регламенту, в частности, подсчет голосов на выборах президента академии будет проводиться вручную, а членами комиссии могут быть только академики РАН

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президиум Российской академики наук (РАН) утвердил положение о счетной комиссии, в соответствии с которым пройдут выборы президента РАН в сентябре 2017 года. Такое решение президиум принял на заседании во вторник.

Положение о комиссии было принято единогласно, исполняющий обязанности президента РАН Валерий Козлов поблагодарил разработчиков документа. Согласно новому регламенту, в частности, подсчет голосов на выборах президента РАН будет проводиться вручную, а членами комиссии могут быть только академики РАН.

Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако общее собрание РАН 20 марта проголосовало за их перенос на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры. Выборы президента РАН запланированы на 27 сентября 2017 года.

Группа депутатов от "Единой России" 6 июня внесла в нижнюю палату законопроект, предусматривающий, помимо прочего, ограничение числа кандидатов на пост президента РАН до трех человек, а также предложение согласовывать кандидатуры претендентов с правительством. Также депутаты предложили избирать президента РАН простым большинством голосов, а не двумя третями. Утверждать его, по замыслу авторов законопроекта, будет президент. Более 30 академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН в тот же день поставили подпись под письмом в Госдуму, Совфед и президенту против ограничения числа кандидатов и согласования их с правительством.

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