И.о. президента РАН призвал к сдержанности в обсуждении выборов главы академии

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента РАН Валерий Козлов призвал "проявлять сдержанность" в обсуждении выборов нового главы академии в сентябре 2017 года.

"Конечно, СМИ проявляют очень большой и устойчивый интерес (к выборам - прим. ТАСС), хотя, казалось бы, это наш внутренний вопрос... У нас и так много проблем, к сожалению, нам изнутри новых проблем генерировать не надо. Поэтому я призываю всех вас к "высокому стилю" подготовки и проведения нашего общего собрания в этот очень чувствительный для нас и всего общества момент", - заявил Козлов на заседании президиума РАН во вторник.

"Предвыборная кампания идет, зарегистрированы четыре кандидата, есть еще два человека, наших коллег, которые выдвинуты от отделений. Мы рассчитываем, что еще будут кандидаты", - добавил Козлов.

Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако Общее собрание РАН 20 марта проголосовало за их перенос на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры. Выборы президента РАН запланированы на 27 сентября 2017 года.

Группа депутатов от "Единой России" 6 июня внесла в нижнюю палату законопроект, предусматривающий, помимо прочего, ограничение числа кандидатов на пост президента РАН до трех человек, а также предложение согласовывать кандидатуры претендентов с правительством. Также депутаты предложили избирать президента РАН простым большинством голосов, а не двумя третями. Утверждать его, по замыслу авторов законопроекта, будет президент. Более 30 академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН в тот же день поставили подпись под письмом в Госдуму, Совфед и президенту против ограничения числа кандидатов и согласования их с правительством.