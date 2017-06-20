Президиум РАН утвердил положение о комиссии по научной этике

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Комиссия РАН по научной этике начнет свою работу во второй половине 2017 года. Такое решение принял президиум РАН на заседании во вторник.
Комиссия была создана решением президиума в январе 2017 года. Согласно принятому во вторник положению, комиссия по научной этике при президиуме содействует "повышению престижа науки, авторитета РАН и членов РАН при взаимодействии с органами государственной власти, представителями общественности и средствами массовой информации". Кроме того, комиссия будет защищать честь и достоинство членов РАН, "научных ценностей и научного мировоззрения", противодействовать неэтичному поведению, очернению и дискредитации РАН и членов академии.
В состав комиссии вошли академики Борис Кашин, Валерий Макаров, Роберт Нигматулин, Владимир Смирнов, Всеволод Ткачук и Иван Ушачев, возглавил комиссию академик Александр Чучалин. Комиссия будет ежегодно отчитываться о своей работе перед президиумом РАН.
Исполняющий обязанности президента РАН Валерий Козлов на заседании президиума отметил, что одним из первых вопросов на рассмотрении комиссии будет предложение экс-президента РАН Юрия Осипова публиковать списки членов академии, выдвигающих кандидатуры на пост президента РАН, и ограничивать возможность участия в выдвижении нескольких кандидатов.