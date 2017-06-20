Власти Москвы согласовали на 28 июня митинг ученых за увеличение финансирования

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы согласовал проведение митинга ученых 28 июня в сквере Суворовской площади у памятника Суворову (метро "Достоевская"). Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе департамента.
"Заявка от Профсоюза работников РАН на проведение митинга 28 июня 2017 года согласована с количеством участников до 1000 человек. Место проведения - Суворовская площадь. Тема - увеличение бюджетного финансирования для выполнения "майских указов" президента РФ", - сказали в департаменте.
Одиннадцать "майских указов" были подписаны президентом РФ Владимиром Путиным 7 мая 2012 года, в день его инаугурации на третий президентский срок. Они определили цели и задачи развития страны на ближайшие годы в социальной, экономической, внешнеполитической, демографической сферах, а также в области безопасности. Выполнение большей части поставленных в указах задач должно быть завершено к 2018 году.
В частности, "майские указы" предполагали доведение средней зарплаты научных сотрудников до 200% от средней по региону к 2018 году.