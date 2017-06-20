В Новосибирске разработали "каску-компьютер" для горноспасателей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Новосибирские разработчики создали каску для горноспасателей, оснащенную тепловизором, позволяющим видеть в шахте при плотном дыме, а также датчиками, анализирующими обстановку в горной выработке. Об этом сообщил ТАСС во вторник разработчик проекта, сотрудник научно-производственной фирмы "Гранч" Илья Дубков на форуме "Технопром" в Новосибирске.

"Многофункциональный комплекс представляет собой каску с маской. Внутри каски очень много электроники - по сути, целый компьютер, который благодаря датчикам и камерам обрабатывает окружающее пространство и измеряет температуру, концентрацию опасных газов и так далее, и самое главное - состояние человека, в том числе пульс и температуру", - сказал он.

На каске установлен тепловизор, который позволяет спасателю видеть даже при очень плотном дыме. "То есть спасатель не остается один на один с плотным дымом, когда видимость полметра и меньше", - сказал Дубков.

Изображение выводится на небольшой видеодисплей в маске на лице горноспасателя. "В маску мы интегрировали видеодисплей (установлен на уровне глаз, похож на очки - прим. ТАСС), где отображается картинка с тепловизора и данные по температуре, газам, определяется местоположение спасателя", - пояснил Дубков.

В рабочем состоянии каска может находиться от 3 до 8 часов. По словам Дубкова, в мире нет касок с подобным функционалом, включающим также радио- и голосовую связь и возможность передачи данных по беспроволочной связи. Он отметил, что при разработке были учтены рекомендации МЧС. Как ожидается, в конце августа - начале сентября на каску будет получен сертификат.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран.