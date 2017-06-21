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Росатом представил проект автономной подземной атомной станции на "Технопроме-2017"

Наука
21 июня, 9:31 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, июня. /ТАСС

Она предназначена для удаленных населенных пунктов, размещается под землей и обслуживается дистанционно

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НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Предприятие Росатома "НИИ НПО Луч" представило проект автономной малой атомной станции, полностью изготовленной в России, на проходящем в Новосибирске международном форуме "Технопром-2017".  сообщила в среду ТАСС главный специалист предприятия Екатерина Солнцева,.

"Атомная станция развивает мощность 10 кВ и 100 кВ - этого достаточного для обеспечения удаленных поселков и военных баз. Станция работает по принципу прямого преобразования, и преобразователь занимает небольшую ее часть. Высота установки - 10 м, она находится под землей и регулируется дистанционно с помощью автоматизированной системы управления", - сказала Солнцева.

"НИИ НПО Луч" создал основной элемент станции - ТВЭЛ (топливно-выделительный элемент - прим. ТАСС), а Опытное конструкторское бюро машиностроения им. Африкантова разработало саму конструкцию.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно-промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.

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