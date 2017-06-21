МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Томские ученые представили высокоэффективный пластырь, усиливающий действие лекарств наружного применения, в рамках TechnoView - презентационной площадки, действующей в рамках форума "Технопром-2017". Об этом сообщила пресс-службе выставки.

"Заведующий лабораторией ФГАОУ ВО "НИ ТГУ" Александр Верховский представил трансдермальную терапевтическую систему с ксеноном в виде пластыря, которая может стать настоящим прорывом на рынке трансдермальных средств (медицинских пластырей и пленок с лекарством, - прим. ТАСС) за счет особых свойств ксенона", - говорится в сообщении.

Предполагается, что пластыри, изобретенные томскими учеными, "будут отличаться высокой степенью эффективности доставки лекарственных средств наружного применения, которая достигается за счет использования ксенона", сообщает пресс-служба.

Отмечается, что ксенон - газ со свойствами наркоза - более 20 лет используется в медицине и, по словам ученых, отличается от других наркозных препаратов отсутствием побочных эффектов. Ксенон также используется для лечения депрессий и расстройства сна.

Деловая программа TechnoView в рамках форума "Технопром-2017" открылась в среду мероприятием в формате "Техно Биржа" на тему "Медицина, биотехнологии, фармацевтика. Новые решения и технологии". Свои доклады и результаты исследований в первый день выставки представили восемь научно-исследовательских организаций и предприятий.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.