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Рабочая группа диссовета НИУ БелГУ приступила к изучению диссертации Мединского

Наука
21 июня, 15:32 UTC+3 БЕЛГОРОД БЕЛГОРОД 21, июня. /ТАСС

После изучения диссертации будет подготовлено заключение, которое передадут в диссертационный совет

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Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Станислав Красильников/ТАСС

БЕЛГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Рабочая группа, созданная на базе диссертационного совета НИУ БелГУ (Белгородского государственного национального исследовательского университета) по истории, приступила к изучению диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции ректор вуза Олег Полухин.

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"Почему к нам направили? БелГУ входит в двадцатку лучших вузов страны, а наш диссертационный совет по историческим наукам имеет очень высокую репутацию. За весь период его существования не было ни одной отклоненной диссертации", - отметил Полухин.

По его словам, после всестороннего изучения диссертации будет подготовлено заключение, которое затем передадут в диссертационный совет. Его заседание, как сообщалось ранее, назначено на 7 июля.

Как отметил Полухин, в настоящее в вузе озадачены тем, чтобы диссертационный совет был собран в максимально полном составе, так как в него входят не только представители БелГУ, но и других вузов страны, в то время, как на 7 июля приходится традиционное начало отпусков для сотрудников профессорско-преподавательского состава.

Как ранее сообщал ТАСС, диссертационный совет Белгородского госуниверситета должен рассмотреть диссертацию Мединского до 17 июля, то есть в течение двух месяцев со дня получения пакета документов из Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

История с диссертацией Мединского

В апреле 2016 года участник сообщества "Диссернет" Иван Бабицкий подал в Минобрнауки заявление с просьбой лишить министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени доктора наук. По мнению Бабицкого, написанная министром работа под названием "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков" "не имеет научной ценности".

ВАК (Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки) сначала поручила рассмотреть диссертацию Уральскому федеральному университету, затем - Московскому государственному университету им. М.В. Ломоносова. Диссовет МГУ рассмотрел работу 7 февраля 2017 года и не нашел необоснованных заимствований или признаков нарушения процедуры защиты.

После этого, 21 апреля, президиум ВАК постановил отдать диссертацию Мединского на рассмотрение в диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета.

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