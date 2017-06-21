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Хокинг: человечество должно начать переселение с Земли в ближайшие 30 лет

Наука
21 июня, 16:32 UTC+3

Астрофизик уверен, что вымирание населения планеты - вопрос времени

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Стивен Хокинг

Стивен Хокинг

© EPA/JASON SZENES

Человечество должно начать покидать Землю в течение ближайших 30 лет, чтобы избежать вымирания из-за перенаселения и изменений климата. Об этом известный британский ученый Стивен Хокинг, как пишет The Telegraph, заявил во время своего выступления на научном фестивале Starmus в норвежском городе Тронхейм.

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По мнению астрофизика, критически важно создать колонии на Марсе и Луне и отправить туда образцы растений, животных, грибов и насекомых, чтобы начать там создавать новый мир. Как отметил Хокинг, уничтожение человечества в результате столкновения с астероидом, повышения температуры на планете или перенаселения - вопрос времени.

"Я уверен, что людям нужно покинуть Землю. Эта планета становится слишком маленькой для нас, наши физические ресурсы истощаются тревожными темпами", - заявил Хокинг.

Ученый напомнил, что ранее, когда человечество сталкивалось с подобными кризисами, всегда было место, которое можно было колонизировать.

"Колумб сделал это в 1492 году, когда открыл новый мир. Но теперь нет нового мира. Нам становится слишком тесно, и единственное место, куда мы можем пойти, - другие миры", - добавил астрофизик.

В ходе своего выступления Хокинг также заявил, что в конечном итоге Землю ждет разрушительное столкновение с астероидом. "Это не научная фантастика. Это гарантировано законами физики и вероятности", - сказал ученый.

Он также выразил уверенность, что продвижение в космос не только серьезным образом изменит будущее человечества, но и также может стать определяющим фактором того, есть ли это будущее вообще.

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