Заповедники Арктики введут единое пособие для мониторинга ключевых видов животных

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июня. /ТАСС/. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) Арктики в России будут использовать единое пособие для мониторинга ключевых видов животных. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора по научной работе национального парка "Русская Арктика" Мария Гаврило.

"Нужно было дать объективные критерии, потому что это пособие рассчитано на неспециалистов: госинспекторов (специалистов, которые выполняют работу по охране территорий - прим. ТАСС), тех, кто окажется на территории с попутными целями. Они не должны разбираться в тонкостях, например, медведей, но они должны заполнить протокол и максимально точно занести те параметры, которые нам важны: возраст, пол, упитанность у белого медведя. У моржей важна структура популяции: самцы, самки, детеныши", - рассказала Гаврило.

Ученые работали над пособиями 2,5 года. Мониторинг ключевых видов животных, наиболее значимых для территории, ведут научные специалисты всех ООПТ, для этого они собирают данные о встречах с животными, в том числе и других сотрудников парка, например, инспекторов, которые не являются биологами. Он помогает оценить ситуацию состояния фауны в целом на той или иной территории. Для того чтобы мониторинг был более точным, схема сбора данных должна быть единой, для чего и необходимы такие пособия. В пособиях представлены белый медведь, белая сова, овцебык, тихоокеанский и атлантический подвиды моржа.

С материалами по атлантическому моржу авторам проекта помогли коллеги из Дании. Как сказала Гаврило, общие пособия для мониторинга начнут использовать уже в этом полевом сезоне.

"Сделали серию, два формата - постер во всепогодном исполнении, чтобы его можно было повесить на кордоне (полевой базе заповедника или нацпарка - прим. ТАСС), чтобы не "боялся" зимовки и сырости. И второй вариант - карманный формат - буклет, который можно раздать. Получили эти пособия все приморские арктические территории в ареалах выбранных видов: "Русская Арктика", Ненецкий заповедник, Усть-Ленский заповедник, Заповедники Таймыра, Гыданский заповедник, заповедник "Остров Врангеля", "Берингия", - рассказала собеседник агентства. Каждая ООПТ получила пособие и в цифровом формате.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.